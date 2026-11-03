به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زره‌تن لهونی در دیدار با نادر یاراحمدی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از جمله فرصت‌های مهم برای توسعه اقتصادی کردستان دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: استفاده از توان و منابع سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب، رفع موانع موجود و فراهم‌کردن شرایط لازم برای فعالیت مؤثر آنان است.

استاندار کردستان با اشاره به نقش مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در تسهیل این فرآیند افزود: پیگیری مسائل و مشکلات موجود، تسریع در رسیدگی به امور مرتبط و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مسئول باید با جدیت دنبال شود.

زره‌تن لهونی بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی را فرصتی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مسیرهای توسعه استان عنوان کرد و بر ضرورت اتخاذ رویکردی هدفمند و حمایتی در این زمینه تأکید کرد.

در این دیدار همچنین ظرفیت‌های کردستان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و راهکارهای تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.