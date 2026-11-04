به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری سبأ، به سرمایه‌گذاران در عربستان سعودی درباره «تله سرمایه‌گذاری آرامکو» هشدار داد و گفت که تأسیسات این شرکت در تیررس نیروهای مسلح یمن قرار دارد.

این منبع با اشاره به میزان سود تقسیمی آرامکو اظهار داشت: توزیع سودهای بالا لزوماً به معنای ثبات مالی و امنیت سرمایه‌گذاری نیست و ممکن است در صورت پنهان ماندن ریسک‌ها، سرمایه‌گذاران را به ارزیابی نادرست از آینده شرکت سوق دهد.

وی همچنین افزود: ۹۷ درصد از سودهای اعلام‌شده آرامکو واقعی نیست؛ زیرا به سهم دولت سعودی در این شرکت بازمی‌گردد و به سهام‌داران پرداخت نمی‌شود.

این منبع نظامی در ادامه، به گزارش‌ها درباره برنامه آرامکو برای استقراض ۱۰ میلیارد دلاری اشاره کرد و آن را عاملی دانست که ضرورت بازبینی وضعیت مالی این شرکت را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه با توجه به مخاطرات امنیتی و احتمال هدف قرار گرفتن تأسیسات آن.

وی تأکید کرد که جذابیت سود تقسیمی نباید واقعیت ریسک‌های پیش روی شرکت را پنهان کند و ارزیابی دقیق وضعیت مالی آرامکو باید بر توانایی این شرکت در تولید سود و حفظ پایداری درآمدهای خود در بلندمدت متمرکز باشد.

در هفته‌های اخیر، حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن به تأسیسات نفتی عربستان و آرامکو تشدید شده است.