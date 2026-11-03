به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در بازدید از وضعیت پدافندی بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه بمناسبت هفته پدافندغیرعامل افزود: با تقویت امکانات و زیرساخت‌ ها و تامین اعتبار مورد نیاز ، زمینه ارائه خدمات شایسته به مردم فراهم می شود.

فرماندار گناوه افزود: در شرایط خاص و بحرانی، نحوه برخورد و پاسخگویی مجموعه درمانی نقش مهمی در جلب رضایتمندی مردم دارد و این موضوع باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی تعامل و همکاری شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان با فرمانداری را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: فرمانداری در چارچوب وظایف خود، برای رفع مسائل و مشکلات این مجموعه و حمایت از مطالبات حوزه سلامت آمادگی داشته و تاکنون گام‌ های خوبی بخصوص در اختصاص اعتبار برداشته است.

در بازدید فرماندار ، وضعیت پدافند غیرعامل بیمارستان رصد، بررسی و نیازها و نواقص آن احصا شد و جهت پیگیری و برطرف کردن آنها تصمیمات لازم در فرمانداری اتخاذ خواهد شد.

فرماندار گناوه همچنین در کارگاه آموزش اسکان اضطراری جمعیت هلال احمر در شبکه بهداشت و درمان به مناسب هفته پدافند غیرعامل حضور و بازدید کرد.



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