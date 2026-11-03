به گزارش گروه خبرگزاری مهر، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، با محکوم کردن حمله به چادرهای آوارگان و کشته شدن زنان و کودکان، تأکید کرد که این اقدامات با وجود اعلام آتش‌بس همچنان ادامه دارد و بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است.

وی هشدار داد که در سایه تداوم بمباران‌ها، تشدید محاصره و سیاست گرسنگی دادن به مردم، خیابان‌های غزه به «گذرگاه‌های مرگ» تبدیل شده‌اند و جان غیرنظامیان همچنان در معرض خطر قرار دارد.

قاسم همچنین از شورای صلح و نماینده آن خواست فوراً برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی اقدام کنند و این رژیم را به توقف حملات و اقدامات خود علیه غیرنظامیان ملزم سازند.

سخنگوی حماس در ادامه از کشورهای عربی و اسلامی عضو این شورا خواست مواضعی جدی و عملی اتخاذ کنند و اجازه ندهند مشارکت آن‌ها در این نهاد به پوششی برای تداوم نقض حقوق مردم فلسطین تبدیل شود.