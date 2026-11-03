به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه سه‌شنبه در نشست هیئت کاراته مازندران اظهار کرد: مازندران استانی طراز اول در ورزش کشور است و ورزشکاران این خطه در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و رقابت‌های جهانی در رشته‌های مختلف، به‌ویژه کشتی، افتخارات ارزشمندی کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به موفقیت کاراته‌کاهای مازندرانی در میادین بین‌المللی افزود: ورزشکاران کاراته استان نیز با کسب مدال‌های متعدد، برای ایران و مازندران افتخارآفرینی کرده‌اند و امیدواریم با تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت مدیریتی هیات، زمینه توسعه بیشتر این رشته فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران تأکید کرد: امیدواریم مجمع انتخاباتی در آینده نزدیک برگزار شود و هیات کاراته استان هرچه زودتر از وضعیت سرپرستی خارج شود.

در ادامه، مسعود رهنمای رئیس فدراسیون کاراته نیز از برگزاری مجدد مجمع انتخاباتی هیات کاراته مازندران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با حضور اعضای مجمع، انتخابات برگزار شود تا مازندران رئیس هیات کاراته خود را بشناسد.

وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات موجود در هیات کاراته استان افزود: تا زمان برگزاری مجدد انتخابات و تعیین رئیس جدید، این هیات با سرپرستی اداره خواهد شد.