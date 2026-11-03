به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به عملکرد کمیته‌های این شورا اظهار کرد: خوشبختانه انسجام مطلوبی در فعالیت کمیته‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر در سطح استان وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه در اراضی استان افزود: در این زمینه باید برنامه‌ریزی جدی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گیرد. همکاری و همدلی مناسبی میان اعضای شورا وجود دارد و انتظار می‌رود با تداوم این روند، نتایج مؤثرتری حاصل شود.

ضرورت تقویت اقدامات پیشگیری و مقابله با مواد مخدر

استاندار لرستان با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر نیازمند توجه همزمان به ابعاد مختلف این آسیب اجتماعی است، خاطرنشان کرد: پیشگیری از گرایش افراد به مصرف مواد مخدر، درمان و بازتوانی معتادان و مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، از محورهای اصلی فعالیت دستگاه‌های عضو شورا به شمار می‌رود.

شاهرخی تأکید کرد: انسجام و اتفاق نظر میان اعضای شورا و دستگاه‌های مسئول باید بیش از پیش تقویت شود تا اقدامات در بخش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

تسریع در جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهر با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اداره‌کل بهزیستی اشاره کرد و گفت: این اقدام علاوه بر ساماندهی سیمای شهری، اقدامی انسانی و اجتماعی برای حمایت از افرادی است که با بیماری اعتیاد درگیر هستند و به درمان و حمایت نیاز دارند.

استاندار لرستان افزود: معتادان متجاهر پس از جمع‌آوری، براساس فرآیندهای پیش‌بینی‌شده به مراکز ماده ۱۶ سپاه و بهزیستی منتقل می‌شوند تا مراحل درمان و بازتوانی را طی کنند و زمینه بازگشت آنان به جامعه فراهم شود.

شاهرخی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، درمانی و حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه مبارزه با مواد مخدر با جدیت و اثربخشی بیشتری ادامه یابد.