https://mehrnews.com/x3dw9c ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6999267 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و هشتمین قرار شبانه یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و هشتمین قرار شبانه برگزار شد. دریافت 143 MB کد مطلب 6999267 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج ۲۴۸ شب همراهی؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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