به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه سه‌شنبه در اجتماع هیئات مذهبی شیراز، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت گفت: حضرت زهرا(س) پیشگام جریان دفاع از حق و ولایت بود و با شناخت عمیق از شرایط زمانه، مسیر روشنگری و ایستادگی را به الگویی ماندگار برای بشریت تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه پیام فاطمیه نباید در چارچوب برگزاری مراسم عزاداری محدود بماند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ظرفیت این مناسبت برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی بهره گرفت.

عبور از سوگواری به کنشگری آگاهانه

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش هیئات مذهبی در شرایط کنونی تصریح کرد: هدف از گردهمایی خانواده بزرگ هیئات مذهبی، شکل‌گیری عهدی فاطمی برای عبور از مرحله صرفاً عزاداری و رسیدن به مسئولیت‌پذیری در برابر آرمان‌های ولایت است.

ولدان ادامه داد: جامعه مذهبی باید از امت عزادار به امت بیدار، از امت بیدار به امت مسئول و از امت مسئول به امت خونخواه تبدیل شود؛ مسیری که در آن شناخت، آگاهی و اقدام مسئولانه جایگاه محوری دارد.

جهاد تبیین؛ ضرورت صیانت از حقیقت

وی با اشاره به نخستین ایام فاطمیه پس از شهادت رهبر شهید خاطرنشان کرد: امسال شرایط متفاوتی بر مراسم فاطمیه حاکم است و اگرچه آن رهبر شهید در میان ما حضور ندارد، خون پاک او موجب برانگیخته شدن و حرکت زهراییان در سراسر جهان شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه خونخواهی رهبر شهید نباید صرفاً به یادآوری یک واقعه محدود شود، گفت: این موضوع مسئولیتی پیش روی جامعه قرار داده است و همان‌گونه که حضرت زهرا(س) با بصیرت و آگاهی از ولایت دفاع کرد، امروز نیز باید با جهاد تبیین، اجازه تحریف واقعیت‌ها را ندهیم.

ولدان در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هیئات مذهبی، مداحان و فعالان فرهنگی برای ترویج فرهنگ ولایتمداری و انتقال پیام فاطمیه تأکید کرد.