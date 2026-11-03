به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه همزمان با شب سیزدهم آبان که همواره نماد استکبارستیزی مردم ایران بوده است، جمعی از مردم ایران به نیابت از همه ایرانیان، صحن انقلاب حرم مطهر رضوی را نیز به سنگری بزرگ در خوانخواهی رهبر شهید ایران تبدیل کردند.

مرد و زن و پیر و جوان، از گوشه و کنار ایران، در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی گرد هم آمدندت تا بگویند در کنار حرم مطهر رضوی، نائب‌الزیاره همه مردم ایران امام رضا (ع) هستند و در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، هم‌پیمان هستند. یکدل و یکصدا، شعار ایران سر دادند و برای پیروزی نهایی در جنگ با استکبار، دعا کردند.