به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی گله‌داریان شامگاه سه‌شنبه در یادواره ۱۱ شهید دانش‌آموز منطقه علامرودشت که با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در حسینیه انقلاب این شهر برگزار شد، گفت: صیانت از نظام اسلامی مسئولیتی همگانی است و همه اقشار جامعه در قبال حفظ این امانت تاریخی وظیفه دارند.

وی با اشاره به فرازی از وصیت‌نامه شهید ابراهیمی افزود: برخی واجبات دینی مانند نماز و روزه قضا قابلیت جبران دارند، اما از دست رفتن نظام اسلامی به‌سادگی قابل جبران نیست؛ چراکه تحقق چنین نظامی حاصل قرن‌ها مجاهدت انبیا، اولیای الهی و فداکاری شهدا بوده است.

فرمانده سپاه لامرد با بیان اینکه حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و دفاعی در راستای پاسداری از این امانت الهی است، بر ضرورت تداوم مسیر شهدا و انتقال آرمان‌های آنان به نسل جوان تأکید کرد.

گله‌داریان در ادامه با گرامیداشت ۱۳ آبان، این روز را یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ دانست.

وی همچنین با اشاره به روند تاریخی روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون، به موضوعاتی همچون حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، پشتیبانی از منافقین، جنگ تحمیلی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و تهدیدات پیش‌روی کشور، بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی ملت و نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدات، از الزامات صیانت از امنیت و استقلال کشور است.

گله‌داریان همچنین با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر مطالبات و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های خارجی، پایان مداخلات خارجی را از الزامات تحقق امنیت پایدار در منطقه عنوان کرد.