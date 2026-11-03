به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زارعی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان در زمینه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر وجود دارد و این همکاری‌ها به نتایج مطلوبی در برخورد با کشت گیاهان ممنوعه و غیرمجاز منجر شده است.

وی با تقدیر از حمایت‌ها و نگاه ویژه استاندار لرستان به موضوع مبارزه با مواد مخدر افزود: تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار در این زمینه شایسته قدردانی است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ابراز امیدواری کرد با استمرار اقدامات و پیگیری‌های دستگاه‌های مسئول، لرستان به استانی عاری از هرگونه کشت گیاهان ممنوعه تبدیل شود و در این مسیر گفت: مردم این استان در سراسر کشور به دلاوری و سلحشوری شناخته می‌شوند و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، این هدف محقق شود.

اجرای برنامه‌های کنترل و ساماندهی معتادان در لرستان

زارعی با اشاره به اقدامات استان در زمینه کنترل و ساماندهی معتادان بیان کرد: برنامه‌های مناسبی برای مدیریت و کنترل اعتیاد و ساماندهی افراد درگیر این آسیب اجتماعی اجرا شده و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه نیز در دست اقدام است.

وی همچنین از اقدامات سازمان بهزیستی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراکز کرامت قدردانی کرد و گفت: فعالیت این مجموعه‌ها در زمینه درمان و کنترل اعتیاد، پیگیری وضعیت افراد پس از ترک و فراهم کردن زمینه بازاجتماعی شدن آنان، قابل تقدیر است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول در همه مراحل درمان تأکید کرد و افزود: مراقبت‌های پس از ترخیص و فراهم کردن زمینه بازگشت پایدار افراد به جامعه، باید در کنار اقدامات درمانی مورد توجه قرار گیرد.