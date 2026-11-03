https://mehrnews.com/x3dw9B ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6999286 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ آمادگی دانش آموزان مهرستانی برای خلق حماسه باشکوه در ۱۳ آبان مهرستان- دانش آموزان شهرستان مهرستان برای خلق حماسه راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان اعلام آمادگی کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6999286 کپی شد مطالب مرتبط وداع مردم زابل با شهید حمله تروریستی سراوان مراسم چهلمین روز شهادت سردار «حسین ظریفی» در سراوان برگزار میشود سراوان؛ گنجینهای از تاریخ، فرهنگ و طبیعت زیبا در قلب «بلوچستان ایران» برچسبها یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان شهرستان مهرستان
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