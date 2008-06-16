نورافشانی، گردباد هولناک، خطوط ساری و...

"تقدیر". کالیفرنیا، آمریکا. وارن بیتی بازیگر و فیلمساز قدیمی سینما در کداک تیهتر لس آنجلس جایزه یک عمر دستاورد موسسه فیلم آمریکا را دریافت کرد. آلبرتو ای. رودریگز ـ گتی ایمیجز
"هیچی جز تور". کلاگنفورت، اتریش. لوکاس پودولسکی مهاجم تیم ملی فوتبال آلمان در رقابتهای یورو 2008 دروازه آرتور بوراک دروازبان لهستان را باز میکند. مایکل دالدر ـ رویترز
"خنک شدن". واشینگتن، آمریکا. پسربچهای چهار ساله خود را در هوای غبارآلود خنک میکند. چارلز داراپاک ـ اسوشیتدپرس
"گردباد هولناک". آیوا، آمریکا. تونلی از توفان پیچنده برای لحظهای با زمین برخورد کرد و دوباره به میان ابرها رفت. لوری ممن ـ اسوشیتدپرس
"بر آب رفته". ویسکانسین. آمریکا. بارش بارانهای سیلآسا باعث خرابی سد دریاچه دلتن و ویرانی بسیاری از خانهها شد. آلن فردریکسن ـ رویترز
"خطوط ساری". حیدرآباد، هند. یک کودک در کارخانه پارچهبافی در میان ساریها بازی میکند. کریشنندو هالدر ـ رویترز
"نورافشانی". پنسیلوانیا، آمریکا. رعد و برق شهر را روشن کرده است. تام کلی ـ وست چستر دیلی نیوز / اسوشیتدپرس
جایزه یک عمر دستاورد موسسه فیلم آمریکا برای فیلمساز و بازیگر قدیمی، تب فوتبال در اروپا و ... از جمله تصاویر دیدنی هفته منتهی به 27 خرداد هستند.
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