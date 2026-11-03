به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد مروی شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در همایش بین‌المللی «مجاهدان در غربت» که در تالار قدس حرم مطهر رضوی، برگزار شد، با اشاره به جایگاه و اهمیت برگزاری مراسم بزرگداشت مجاهدان و شهدا، اظهار کرد: این مراسم صرفاً برای یادبود و یادآوری نام رزمندگان و شهدا نیست، بلکه در حقیقت پیونددهنده پیام شهیدان با جامعه و زمینه‌ساز انتقال پیام حیات‌بخش مقاومت و ظلم‌ستیزی مجاهدان راه خدا به نسل‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه، این مراسم جلوه‌ای از تعظیم شعائر الهی است، به نقش مجالس عزاداری و بزرگداشت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در زنده نگه‌داشتن پیام عاشورا اشاره کرد و افزود: همان‌گونه که روضه‌ها و مراسم خانگی، پیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در طول اعصار زنده نگه داشته است و آن را به منبع الهام جامعه تبدیل کرده، برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا و مجاهدان نیز در امتداد همین مسیر، قرار دارد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به پیوند انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا، تصریح کرد: انقلاب عظیم اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، در حقیقت حرکتی برای زنده نگه‌داشتن یاد، نام و پیام عاشورا بود و امروز نیز با وجود همه دشمنی‌ها، فتنه‌انگیزی‌ها و اقدامات خرابکارانه دشمنان برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی، این حرکت با قدرت، عظمت و گستردگی بیشتری مسیر خود را، ادامه می‌دهد.

آیت‌الله مروی، با اشاره به نقش‌آفرینی رهبر شهید انقلاب در گسترش جریان مقاومت، گفت: امام راحل عظیم‌الشأن مسیر را روشن کردند و رهبر شهید عزیز ما بر گستردگی و درخشندگی این چراغ افزودند و مقاومت را گسترش دادند؛ به‌گونه‌ای که امروز مقاومت دیگر محدود به یک کشور یا یک جریان دینی نیست و ملت‌های مختلف جهان، پیام آن را، دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مقاومت اسلامی امروز هیمنه آمریکا را به چالش کشیده است، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار جنگ تحمیلی را خود برافروخته است و ان‌شاءالله در همین چاهی که حفر کرده، گرفتار خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه، مهم‌ترین دستاورد مقاومت، شکستن هیمنه آمریکا به‌عنوان یک قدرت به‌ظاهر شکست‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: خسارت‌های مادی آمریکا، هرچند قابل توجه است، اما مسئله اصلی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شکسته شدن هیمنه این کشور است. آمریکا سال‌ها با این ادعا که «همه گزینه‌ها روی میز است»، ملت‌ها را تهدید می‌کرد، اما همه گزینه‌های خود را به کار گرفت و به نتیجه‌ای نرسید.

وی، افزود: قدرت پوشالی آمریکا و استحکام ظاهری آن که همچون کاخی عنکبوتی بود، در این مواجهه آشکار شد و دیگر آن هیمنه پیشین قابل ترمیم و جبران نیست. اگر پیش از این، تهدید و خشم آمریکا می‌توانست کشورها و ملت‌ها را به عقب‌نشینی وادار کند، امروز این تصور فرو ریخته است.

آیت‌الله مروی با اشاره به ماهیت متفاوت قدرت جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: ایران امروز، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، فرمودند، ایران در اراده الهی و دستگاه الهی، قدرت اول است. ایران ابرقدرت است. قدرتی است که به یاری خداوند، از مسیر دفاع از حق و حقیقت، ایمان به نصرت الهی و باور به قدرت خداوند، به دست آمده است.

وی در ادامه، با اشاره به تغییر مواضع برخی کشورهای غربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: کسانی که تا همین یک سال پیش، جنایات رژیم صهیونیستی را «کارهای کثیفی» می‌دانستند که این رژیم به نمایندگی از آنان انجام می‌دهد، امروز با گذشت کمتر از یک سال، در مواجهه با پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران، از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده و مشکلات، آشوب‌ها و ناامنی‌های ایجادشده در شهرهای اروپایی را به این جنگ نسبت می‌دهند. هنوز یک سال نگذشته، از حرفشان برگشته‌اند و پشیمان شده‌اند. قدرت الهی را دیدند؛ قدرت الهی است که در این کشور، تجلی پیدا کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی، با اشاره به آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، بیان کرد: این قدرت و پایداری، جلوه نصرت الهی است. حضور مستمر اقشار مختلف مردم در اجتماعات و صحنه‌های دفاع از کشور، در گرما و سرما و در شرایط مختلف، نشانه‌ای از همین نصرت الهی و ثبات قدم است.

وی با تأکید بر ضرورت قدرشناسی از این حضور مردمی، گفت: نصرت خداوند در همین ایستادگی، مقاومت و ثبات قدم مردم تجلی پیدا می‌کند و باید این حضور و همراهی را، قدر بدانیم.

آیت الله مروی همچنین از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران مراسم بزرگداشت شهدا و مجاهدان در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: کسانی که در این مراسم حضور پیدا می‌کنند و برای برگزاری آن زحمت می‌کشند، باید با وضو، طهارت، اخلاص و خلوص نیت، در این مسیر نورانی، قدم بگذارند.

وی با قدردانی از تلاش‌های خادمان و فعالان گمنام این عرصه، افزود: بسیاری از کسانی که برای برگزاری این برنامه‌ها تلاش می‌کنند، ناشناخته‌اند و شاید آن‌گونه که شایسته است از زحماتشان قدردانی نشود؛ به همه این عزیزان در سراسر ایران، به‌ویژه نمایندگان حاضر در این مراسم، خدا قوت عرض می‌کنم و امیدوارم خداوند متعال تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان را، مورد قبول قرار دهد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه، با هشدار نسبت به تغییر راهبرد دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، اظهار کرد: دشمن با وجود تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، در کمتر از یک سال دو بار این مسیر را آزموده و به دستاوردی نرسیده است؛ ازاین‌رو به‌خوبی دریافته که از طریق ابزار نظامی و جنگ‌افزار نمی‌تواند بر ملت بزرگ و مقاوم ایران سلطه پیدا کند.

وی با بیان اینکه، دشمن اکنون به ابزارهای نرم، تحریم و فشار اقتصادی امید بسته است، تصریح کرد: هدف دشمن از این فشارها، خسته کردن مردم، کاهش تاب‌آوری جامعه و ایجاد شکاف و اختلاف در میان مردم است.

آیت‌الله مروی، با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح شرایط کشور برای مردم، خاطرنشان کرد: در کنار تلاش مسئولان برای برنامه‌ریزی، گشودن تنگناها و کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها، وظیفه ما نیز تبیین درست شرایط برای مردم است. باید با منطق، عقلانیت، استدلال و بیانی اقناع‌کننده، با جامعه، سخن بگوییم.

وی، افزود: امام شهید عزیزمان، جهاد تبیین را مطرح کردند. دشمن می‌خواهد از رهگذر تحریم‌ها، تاب‌آوری مردم را به حداقل برساند و در میان آنان شکاف ایجاد کند؛ زیرا تصور می‌کند با افزایش تنگناها و کاهش تحمل عمومی، صداهای مختلف و پراکنده‌ای در جامعه، شکل خواهد گرفت.

تولیت آستان قدس رضوی، با تأکید بر ضرورت مراقبت از وحدت ملی، گفت: هر حرکت و صدایی که وحدت را هدف قرار دهد، وحدتی که امام شهید عزیز ما از آن با عنوان «اتحاد مقدس» یاد می‌کردند و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند، جز صدای دشمن و پیام دشمن، نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اختلاف‌نظر، اختلاف سلیقه و نقد در جامعه امری طبیعی است، اظهار کرد: برای نقد و بیان دیدگاه‌ها و انتقال سلایق و عقاید خود به جامعه فرصت وجود دارد، اما در شرایطی که کشور در میانه مواجهه با دشمنی قرار دارد که موجودیت نظام و کشور را هدف گرفته و نمونه جنایات آن را در میناب مشاهده کرده‌ایم، زمان مناسبی برای اختلاف‌افکنی نیست.

وی، اضافه کرد: بعداً برای نقد و انتقاد فرصت داریم. برای اینکه سلایق خودمان و عقیده خودمان را به جامعه منتقل کنیم و مخاطب پیدا بکنیم، فرصت برای اینها داریم. الان وقت این حرف‌ها نیست. الان بحث اختلاف‌افکنی نیست. الان وقت این نیست که شعارهایی در اجتماعات داده شود که یک بخشی از جامعه، خودش را از آن اجتماع کنار بکشد.

آیت‌الله مروی، تأکید کرد: در شرایط کنونی نباید اجازه داد شعارهایی در اجتماعات مطرح شود که بخشی از جامعه را از آن اجتماعات جدا و منزوی کند. هر شعاری که وحدت جامعه را هدف قرار دهد، این شعار، شعار آمریکا و اسرائیل است؛ از حلقوم هر کسی می‌خواهد بیرون بیاید، فرقی نمی‌کند. شعار ما، انتقام‌گیری از دشمن است.

تولیت آستان قدس رضوی، با تأکید بر اینکه انتقام از دشمن باید با حفظ انسجام ملی دنبال شود، خاطرنشان کرد: ما خواهان انتقام از دشمن هستیم، اما انتقام در پرتو وحدت و اتحاد محقق می‌شود، نه با متشتت کردن جامعه، ایجاد اختلاف و دسته‌بندی مردم. انتقام در گرو وحدت، اعتماد به مسئولان و اعتماد به فرماندهان شجاع، مدبر و دلسوز نظامی است.