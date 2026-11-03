به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار، محسن سوهانی، مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو توضیحاتی درباره پیشینه مجموعه ارگ رادیو از زمان تاسیس در سال ۱۳۱۹ تاکنون ارائه کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با حضور در استودیوی هشت، که یکی از قدیمی‌ترین استودیوهای رادیو و یکی از کانون‌های تاریخی تولید برنامه‌های رادیویی در کشور به شمار می‌آید، از نزدیک با بخشی از ظرفیت‌ها و فرایند فعالیت‌های هنری و تولید نمایش‌های رادیویی آشنا شد.

بخش دیگری از این برنامه به دیدار با هنرمندان و پیشکسوتان نمایش رادیویی اختصاص داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع هنرمندان، با اشاره به جایگاه ماندگار رادیو در حافظه جمعی و خاطرات چند نسل از ایرانیان، نقش هنرمندان عرصه نمایش‌های رادیویی را در ارتقا و صیانت از فرهنگ عمومی و زبان و ادب فارسی بی‌بدیل دانست و با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد نمایش‌های رادیویی و قدرت صدا در خلق تصویر و برانگیختن تخیل مخاطب از خدمات و زحمات پیشکسوتان و هنرمندان رادیو نمایش تقدیر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در نشست مشترکی با حضور محسن سوهانی، مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو، قائم‌مقام این اداره کل و میرطاهر مظلومی، به نمایندگی از هنرمندان، درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های رادیو نمایش برای پیشبرد برنامه‌های دیپلماسی عمومی کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.