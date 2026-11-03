به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله صالحی‌منش، شامگاه سه شنبه در اجتماع مردمی سنندج با اشاره به مواضع و تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی اظهار کرد: اظهارات و تهدیدهای دشمنان علیه ملت ایران نشان می‌دهد که آنان در اقدامات خصمانه خود، میان اقشار مختلف مردم، با سلایق سیاسی و اعتقادی متفاوت، تمایزی قائل نیستند.

وی با اشاره به مواضع بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ رمضان افزود: بررسی مواضع و اقدامات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که هدف این رژیم، صرفاً مقابله با یک جریان یا گروه خاص نیست، بلکه موجودیت، امنیت و استقلال ملت ایران را نشانه گرفته است.

صالحی‌منش با اشاره به حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی تصریح کرد: حوادث اخیر و آسیب‌هایی که به شهروندان عادی وارد شده، گواه این واقعیت است که دشمن در اقدامات خود، میان افراد با گرایش‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی متفاوت تمایزی قائل نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران باید با درک صحیح شرایط، نسبت به تهدیدهای دشمن آگاهی داشته باشد و بداند که حفظ امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور، مسئولیتی مشترک برای همه آحاد جامعه است.

وحدت و همبستگی؛ ضرورت مقابله با توطئه‌های دشمن

این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت وحدت ملی بیان کرد: قرآن کریم مؤمنان را به همبستگی و حمایت متقابل دعوت می‌کند و در برابر دشمنان نیز بر ضرورت انسجام و اتحاد تأکید دارد.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی در عرصه روابط بین‌الملل افزود: قدرت‌های سلطه‌گر با تضعیف متحدان و زیرساخت‌های دفاعی کشورها، زمینه را برای گسترش نفوذ و پیشبرد اهداف خود فراهم می‌کنند؛ از این رو، هوشیاری و حفظ انسجام در برابر چنین راهبردهایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

صالحی‌منش ادامه داد: ملت ایران باید با حفظ وحدت و همبستگی، از ایجاد شکاف‌های داخلی که می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، جلوگیری کند.

مسئول مؤسسه امین بیان با اشاره به تهدیدهای دشمن علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران گفت: تأسیسات انرژی، صنایع، مراکز اقتصادی و زیرساخت‌های خدماتی، سرمایه‌های ملی هستند که طی سال‌ها تلاش و هزینه به دست آمده‌اند و آسیب به آنها می‌تواند زندگی روزمره مردم و روند فعالیت‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: نگرانی نسبت به پیامدهای اقتصادی و معیشتی جنگ، موضوعی قابل درک است؛ اما باید توجه داشت که دشمن با تهدید زیرساخت‌ها در پی تضعیف توان ملی و ایجاد فشار بر جامعه است.

صالحی‌منش با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه انرژی اظهار کرد: توانمندی‌های فنی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله ظرفیت‌های حوزه نفت و گاز، حاصل سال‌ها تلاش متخصصان داخلی است و صیانت از این دستاوردها، ضرورتی راهبردی برای کشور به شمار می‌رود.

فرهنگ شهادت؛ عامل تقویت روحیه مقاومت

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی عنوان کرد: شهادت در مکتب اسلام به معنای پایان حیات نیست، بلکه برخورداری از جایگاهی ویژه و اثرگذاری ماندگار در مسیر حق است؛ از همین رو، خون شهدا همواره زمینه‌ساز بیداری، آگاهی و تحولات بزرگ در جوامع اسلامی بوده است.

وی با اشاره به شهادت رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت افزود: فقدان شخصیت‌های برجسته، هرچند ضایعه‌ای بزرگ محسوب می‌شود، اما اندیشه، آرمان و مسیر آنان با حضور و اراده ملت‌ها ادامه خواهد یافت.

صالحی‌منش خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نهضت عاشورا نشان می‌دهد که ایستادگی در برابر ظلم و ستم، حتی در شرایط دشوار، می‌تواند به حفظ و گسترش آرمان‌های یک ملت منجر شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های اجتماعی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: حفظ روحیه مقاومت، حمایت از جبهه مقاومت و تقویت وحدت ملی، از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی است.

این استاد حوزه علمیه قم ابراز امیدواری کرد با تداوم ایستادگی ملت ایران و همراهی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، زمینه پیروزی جبهه مقاومت، برقراری امنیت و تحقق آینده‌ای همراه با عزت و اقتدار برای کشور فراهم شود.