به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با صدور پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، برای حضور پرشور و آگاهانه در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» سوره مبارکه القصص، آیه ۵

سیزدهم آبان، روز تجلی اراده ملی در برابر استکبار جهانی و نقطه پیوند سه حادثه سرنوشت‌ساز در حافظه تاریخی ملت ایران است: تبعید امام خمینی (ره) به‌دست رژیم پهلوی، کشتار دانش‌آموزان بی‌گناه در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. این روز، زنجیره استواری از ایستادگی، بصیرت و دشمن‌شناسی است که هر سال با شکوه‌تر از پیش، به نمایش گذاشته می‌شود.

امسال نیز یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و هفته بسیج دانش‌آموزی، فرصتی گران‌بها برای بازخوانی نقش آفرینی نسل نوپای انقلاب اسلامی است؛ نسلی که با تأسی به سیره شهدای دانش آموز همچون محمدحسین فهمیده و شهدای مظلوم میناب و جنگ رمضان، درس بصیرت، ولایت‌مداری و استکبارستیزی را در کلاس‌های درس و میدان‌های حضور اجتماعی و تجمعات شبانه به نمایش می‌گذارند.

دانش‌آموزان و نوجوانان بصیر، متفکر، ایران‌دوست و ولایت‌مدار، امروز پرچم‌داران فردای ایرانِ قوی هستند و حضور آگاهانه آنان، نمایان گر روحیه استکبارستیزی مردم مبعوث‌شده ایران اسلامی است.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه‌السلام) استان لرستان، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و هفته بسیج دانش‌آموزی، محکومیت شدید خود را نسبت به جنایات گسترده رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اعلام می‌دارد و حضور پرشور، آگاهانه و یکپارچه عموم مردم ولایت‌مدار، انقلابی و دشمن‌ستیز استان را در راهپیمایی ۱۳ آبان، نماد بیزاری از استکبار و پشتیبانی از مظلومان جهان می‌داند و از تمامی اقشار غیور و مقاوم استان، به‌ویژه جوانان غیرتمند، دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز، دعوت می‌کند با حضور حداکثری خود در این اجتماع عظیم، بار دیگر شعله‌های خشم و انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای جهان‌خوار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، به نمایش گذاشته و آمادگی خود در مسیر انتقام و خونخواهی امام و رهبر شهید و شهدای والامقام ایران اسلامی و محور مقاومت، اعلام نمایند.