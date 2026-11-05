خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مسیر دالکی به کنارتخته سال‌هاست به دلیل پیچ‌های خطرناک، حوادث رانندگی و ترافیک سنگین، یکی از مطالبات جدی مردم استان بوشهر و کاربران جاده‌ای به شمار می‌رود.

این محور ۲۲ کیلومتری که بخش مهمی از ارتباط استان بوشهر با استان فارس و شبکه راه‌های شمالی کشور را برقرار می‌کند، اکنون با اجرای باند دوم و ساخت تونل‌ها و ابنیه فنی، به مرحله‌ای حساس از تکمیل رسیده است.

اهمیت این مسیر تنها به تردد روزمره محدود نمی‌شود؛ بلکه ارتقای ایمنی، تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر و تقویت پیوندهای اقتصادی و گردشگری دو استان را نیز در بر می‌گیرد.

سابقه تاریخی این گذرگاه، از راه باستانی شاهی و جاده خاکی معروف به هفت‌پیچ تا مسیر آسفالته دهه ۵۰، نشان‌دهنده جایگاه دیرینه آن در ارتباطات منطقه‌ای است.

ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در مسیر ارتباطی بوشهر و فارس

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین نشست پایش هفتگی پروژه مسیر دالکی به کنارتخته با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیران اجرایی و پیمانکاران برگزار شد تا روند پیشرفت عملیات، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در تکمیل این طرح بررسی شود.

تکمیل باند دوم بزرگراه دالکی–کنارتخته خواسته جدی مردم استان بوشهر، به‌ویژه ساکنان شهرستان‌های مرکزی و شمالی است و تحقق آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در مسیر ارتباطی بوشهر و فارس خواهد داشت ارسلان زارع با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: تکمیل باند دوم بزرگراه دالکی–کنارتخته خواسته جدی مردم استان بوشهر، به‌ویژه ساکنان شهرستان‌های مرکزی و شمالی است و تحقق آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در مسیر ارتباطی بوشهر و فارس خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط دشوار مسیر افزود: پیچ‌های متعدد، حوادث جاده‌ای و ترافیک سنگین در ایام پرتردد، طی مسافت کوتاه ۲۲ کیلومتری این محور را زمان‌بر کرده و همین مسائل، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان کرده است.

زارع ادامه داد: با توجه به اهمیت این مسیر، تکمیل بزرگراه دالکی–کنارتخته در اولویت دولت وفاق ملی قرار گرفت و در سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نیز مورد تأکید قرار گرفت.

استاندار بوشهر با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی قطعه کوهستانی این پروژه به حدود ۸۰ درصد رسیده است، گفت: با حمایت دولت و تلاش مجموعه‌های اجرایی، بخش قابل توجهی از عملیات انجام شده و اکنون باید با تمرکز بر فعالیت‌های باقی‌مانده، مسیر تکمیل پروژه هموار شود.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرا خاطرنشان کرد: برای اطمینان از تحقق برنامه زمان‌بندی، پایش هفتگی پروژه با مشارکت استانداری بوشهر و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در دستور کار قرار گرفته است.

زارع افزود: در نشست اخیر، میزان عملیات باقی‌مانده در بخش‌های خاکبرداری، خاکریزی، ابنیه فنی، لاینینگ تونل‌ها و آسفالت بررسی شد و بر تأمین به‌موقع مصالح، افزایش ماشین‌آلات و تقویت گروه‌های عملیاتی تأکید شد تا اجرای پروژه مطابق برنامه پیش برود.

پایش هفتگی تا بهره‌برداری در بهمن‌ماه

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در نشست پایش پروژه دالکی کنارتخته با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های پروژه گفت: پایش هفتگی محور دالکی–کنارتخته با هدف ارزیابی دقیق عملکرد پیمانکاران، شناسایی موانع و تأمین امکانات مورد نیاز اجرا آغاز شده و تا تحقق برنامه زمان‌بندی ادامه خواهد داشت.

هوشنگ بازوند افزود: در نخستین ارزیابی، میزان عقب‌ماندگی قطعه نخست از برنامه زمان‌بندی حدود پنج درصد و قطعه دوم حدود ۱۸ درصد برآورد شد و مقرر شده است با تقویت ماشین‌آلات، تأمین تجهیزات و افزایش ظرفیت عملیاتی پیمانکاران، این فاصله در هفته‌های آینده جبران شود.

میزان عملیات انجام‌شده، احجام باقی‌مانده و نیازهای اجرایی هر قطعه بررسی می‌شود و در صورت مشاهده انحراف از برنامه، تصمیمات اصلاحی اتخاذ خواهد شد بازوند با بیان اینکه پیشرفت واقعی عملیات، معیار ارزیابی عملکرد عوامل اجرایی خواهد بود، تصریح کرد: در جلسات هفتگی، میزان عملیات انجام‌شده، احجام باقی‌مانده و نیازهای اجرایی هر قطعه بررسی می‌شود و در صورت مشاهده انحراف از برنامه، تصمیمات اصلاحی اتخاذ خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی هدف‌گذاری بهره‌برداری از پروژه تا پایان بهمن‌ماه را مورد اشاره قرار داد و گفت: تحقق این هدف نیازمند پایبندی همه عوامل اجرایی به برنامه زمان‌بندی، تأمین به‌موقع منابع و استمرار نظارت میدانی و مدیریتی است.

بهبود مسیرهای ارتباطی فارس و بوشهر

در این نشست، چند پروژه دیگر در محورهای ارتباطی جنوب استان بوشهر نیز بررسی شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، پیشرفت فیزیکی قرارداد تکمیلی قطعه هشت کیلومتری بزرگراه جم–فیروزآباد به ۱۸ درصد رسیده است.

برای تسریع در بهره‌برداری تدریجی از بخش‌های مختلف این مسیر، تقویت منابع اعتباری، رفع معارض و فعال‌سازی تمام جبهه‌های کاری در دستور کار قرار گرفت.

تداوم پایش هفتگی و تحقق وعده بهره‌برداری تا پایان بهمن‌ماه، اکنون مهم‌ترین آزمون پیش روی این پروژه راهبردی است؛ طرحی که تکمیل آن می‌تواند یکی از پرخطرترین محورهای ارتباطی بوشهر و فارس را به مسیری ایمن‌تر و کارآمدتر تبدیل کند.