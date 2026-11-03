https://mehrnews.com/x3dwb4 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6999309 استانها یزد استانها یزد ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۲ مردم شهرستان تفت همچنان پای کار ایستادگی از وطن یزد- مردم شهرستان تفت در شب ۲۴۸ حضور، با تجمع در خیابانهای این شهر، بار دیگر بر همبستگی و پایداری خود تأکید کردند. دریافت 2 MB کد مطلب 6999309 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم ارومیه در حمایت از وطن به شب ۲۴۸ رسید حالوهوای یزد پیش از شروع راهپیمایی ۱۳ آبان از عشق تا ایثار؛ زنان و دختران یزدی جانفدای پرچم ایران ایستادگی و شور انقلابی مردم شهرستان مروست آغاز راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در یزد باران هم نتوانست شعله حضور مردم گالیکش را خاموش کند برچسبها تفت یزد جبهه ایستادگی ایران اسلامی حماسه حضور
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