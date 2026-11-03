به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم زنجان در میدان انقلاب، با اشاره به تهدیدهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان با طرح تهدیدهایی همچون استفاده از بمب‌های سنگرشکن، به دنبال ایجاد هراس در جامعه و تضعیف روحیه مردم هستند؛ اما جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره اخیر، گام‌های مهمی برای ارتقای توان دفاعی خود برداشته است.



وی با اشاره به قدرت تخریب تسلیحات سنگین افزود: وزن و قدرت تخریب یک سلاح به‌تنهایی تعیین‌کننده نتیجه یک درگیری نظامی نیست، بلکه توان پدافندی، آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح و قابلیت حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی نیز نقش مهمی در معادلات دفاعی دارند.

ارتقای توان پدافندی با تلاش متخصصان ایرانی



آزادی‌خواه با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه پدافند هوایی بیان کرد: جوانان و متخصصان ایرانی در شرایط دشوار و با تلاش شبانه‌روزی توانسته‌اند قابلیت‌های دفاعی کشور را ارتقا دهند و این پیشرفت‌ها از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه تأسیسات هسته‌ای فردو و نطنز و زیرساخت‌های دفاعی کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح تلاش‌های گسترده‌ای برای حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌های راهبردی انجام داده‌اند و نباید تصور کرد که با تهدید نظامی یا استفاده از تسلیحات سنگین می‌توان به‌آسانی به اهداف موردنظر دست یافت.

وی با بیان اینکه جزئیات فنی و عملیاتی توانمندی‌های دفاعی به دلایل امنیتی قابل انتشار عمومی نیست، از تلاش متخصصان و نیروهای فعال در حوزه پدافند هوایی قدردانی کرد.



هرگونه تجاوز نظامی با پاسخ ایران مواجه خواهد شد



مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران با پاسخ مواجه خواهد شد و کشور در دفاع از امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی خود هیچ محدودیتی قائل نیست.



آزادی‌خواه همچنین با قدردانی از تلاش نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، فرماندهی انتظامی و بسیجیان، نقش این مجموعه‌ها را در تأمین امنیت و دفاع از کشور مهم دانست و بر ضرورت حمایت از نیروهای مدافع امنیت تأکید کرد.

اختلاف‌نظرهای سیاسی نباید به انسجام ملی آسیب بزند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، وحدت و همبستگی مردم را مهم‌ترین سرمایه کشور در شرایط کنونی دانست و گفت: امروز وحدت ملی، همراهی مردم و تبعیت از رهبری، مهم‌ترین پشتوانه ایران است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که می‌تواند دشمنان را با وجود همه تهدیدها و توطئه‌ها در برابر اراده ملت ایران ناکام بگذارد.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور افزود: نباید اجازه دهیم اختلاف‌نظرهای سیاسی و مسائل داخلی به دوستی و همبستگی مردم آسیب بزند. امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همراهی و صیانت از منافع ملی نیاز داریم.

آزادی‌خواه همچنین با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های گذشته و آسیب‌های واردشده به نیروهای مدافع امنیت، بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات خشونت‌آمیز و عوامل مخرب تأکید کرد و خواستار حفظ آرامش عمومی و صیانت از امنیت اجتماعی شد.

جبهه مقاومت همچنان از ظرفیت اثرگذاری برخوردار است



وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت اظهار کرد: برخی پس از شهادت سیدحسن نصرالله، پایان فعالیت حزب‌الله لبنان را پیش‌بینی می‌کردند، اما تحولات اخیر نشان داده است که جبهه مقاومت همچنان از ظرفیت و توان اثرگذاری برخوردار است.



آزادی‌خواه با اشاره به تحولات مربوط به فقدان رهبر شهید و فضای اندوه و تأثر مردم در آن مقطع، بر اهمیت جایگاه رهبری در هدایت جامعه تأکید کرد و همراهی با رهنمودهای رهبری را ضروری دانست.



وی همچنین با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کرد.

زنجان؛ دیار غواصان دریادل و پیشگام در دفاع از کشور



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی زنجان در دوران دفاع مقدس گفت: زنجان، دیار غواصان دریادل است و مردم این خطه همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع از کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.



آزادی‌خواه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور نسل جوان در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی را ارزشمند دانست و اظهار کرد: دشمنان برای تضعیف ملت ایران طراحی‌های گسترده‌ای انجام دادند، اما حضور و مقاومت مردم، محاسبات آنان را با شکست مواجه کرد.