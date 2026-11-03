https://mehrnews.com/x3dwbv ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۵ کد مطلب 6999330 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۵ حماسه مردم سلماس در دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه ارومیه - مردم ولایی سلماس در دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه در حمایت از نظام جمهوری اسلامی در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6999330 کپی شد مطالب مرتبط سپاه لرستان از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد تداوم اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از وطن فریاد استکبارستیزی مردم آبپخش و برپایی تونل پرچم میدان داری مردم محلات در شب ۲۴۸ تجدید میثاق با رهبری باران هم نتوانست شعله حضور مردم گالیکش را خاموش کند گرگانیها بار دیگر پای کار آمدند؛ حماسه حضور در شب ۲۴۸ بارش باران در کلاله؛ عزم استوار مردم در تجمع شبانه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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