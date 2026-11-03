به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی روز سه شنبه در جمع دانش‌آموزان نخبه استان آذربایجان غربی، ضمن تبریک هفته دانش‌آموز و تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند کشور و مایه افتخار ایران اسلامی هستند و استعدادهای درخشان آنان در عرصه‌های گوناگون، ظرفیت بزرگی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به شرایط تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان تصریح کرد: امروز در یک رویارویی گسترده با دشمنان قرار داریم و طرف پیروز این میدان، ایران عزیز و مقتدر و فرزندان این ملت هستند. این پیروزی پیش از هر چیز به لطف و نصرت الهی حاصل شده و در کنار آن، توانمندی و آمادگی نیروهای مسلح در جبهه‌های مختلف نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

رجبی با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را شکست دهد، افزود: دشمنان به دنبال آن بودند که به تعبیر خودشان در سه روز کار ایران را تمام کنند، اما واقعیت میدان چیز دیگری را نشان داد. امروز نه‌تنها اراده ملت و نیروهای مسلح تضعیف نشده، بلکه آمادگی و توانمندی کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت روایتگری صحیح از وقایع و حوادث جنگ خاطرنشان کرد: در آغاز سال تحصیلی از مدیران، مسئولان آموزش و پرورش و به‌ویژه معلمان عزیز درخواست کردم که روایت این جنگ و رویارویی بزرگ را به‌درستی برای نسل جوان بیان کنند. آنچه اتفاق افتاده باید همان‌گونه که بوده، صادقانه، دقیق، مستند و ماندگار در تاریخ ثبت شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: امروز واقعیت میدان برای افکار عمومی جهان روشن است و تجاوزگری و جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قابل انکار نیست. نباید اجازه دهیم دشمن با تحریف واقعیت‌ها، جایگاه مظلوم و متجاوز را تغییر دهد.

رجبی با بیان اینکه نسل امروز باید با حقایق و واقعیت‌های تاریخی آشنا شود، گفت: تاریخ‌سازان امروز همین مردمانی هستند که در این دوران زندگی می‌کنند. معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و همه کسانی که فرصت روشنگری و تبیین دارند، باید در انتقال این حقایق نقش‌آفرینی کنند. این موضوع یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تقویت استحکام داخلی کشور اظهار کرد: برای مقابله با تهدیدات دشمن، باید هم تهدیدات بیرونی و هم تهدیدات داخلی را بشناسیم. کارشناسان و صاحب‌نظران بارها تأکید کرده‌اند که هر اندازه استحکام درونی کشور افزایش پیدا کند، زمینه طمع و سوءاستفاده دشمنان از بین خواهد رفت.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با تأکید بر نقش جهاد تبیین در تقویت انسجام ملی افزود: یکی از راه‌های مهم افزایش آگاهی و استحکام داخلی، جهاد تبیین است. باید جامعه را نسبت به مسائل، نقشه‌ها و اهداف دشمن آگاه کنیم و اجازه ندهیم دشمن با عملیات روانی و جنگ شناختی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

رجبی با اشاره به نقش تعیین‌کننده اراده در پیروزی ملت‌ها تصریح کرد: در کنار امکانات و تجهیزات، اراده نقش بسیار مهمی دارد. گاهی تصمیم و اراده برای انجام یک کار، حتی از خود آن اقدام مهم‌تر است. اگر اراده در یک ملت شکل بگیرد، می‌تواند با وجود محدودیت‌های مادی در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

وی با اشاره به تفاوت امکانات نظامی ایران و قدرت‌ های بزرگ جهان گفت: دشمن از نظر تجهیزات و جنگ‌افزارهای پیشرفته امکانات گسترده‌ای در اختیار دارد، اما آنچه معادلات را تغییر می‌دهد، اراده و ایمان نیروهای مسلح و ملت ایران است. این اراده موجب شده است دشمن با وجود برخورداری از امکانات فراوان، نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به نمونه‌هایی از مواجهه نیروهای مسلح با تجهیزات نظامی آمریکا خاطرنشان کرد: قدرت بازدارندگی تنها به تعداد تجهیزات وابسته نیست؛ بلکه اراده، ابتکار عمل، شناخت میدان و آمادگی برای دفاع از کشور نیز از عوامل تعیین‌کننده در این عرصه است.

رجبی با تأکید بر اینکه مقابله با دشمن صرفاً به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، گفت: همان‌گونه که در حوزه نظامی با تکیه بر اراده و توانمندی‌های داخلی به قدرت بازدارندگی رسیده‌ایم، در عرصه غیرنظامی نیز باید متناسب با ماهیت جنگ امروز آمادگی داشته باشیم.