به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی، اظهار کرد: این حادثه در محور بندرعباس به بندرخمیر محدوده گچین و حدود ۵۰ متر پیش از کلمتلی رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس گچین به محل اعزام شد و چهار مصدوم این حادثه تحت خدمات درمانی قرار گرفتند.

معاون فنی و عملیات اورژانس هرمزگان، ادامه داد: دو نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان نیاپور بندرخمیر منتقل شدند و دو نفر دیگر نیز در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.

صادقی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای سنگین، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه کامل به مسیر و خودداری از رانندگی هنگام خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی است.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین و احترام به حقوق سایر کاربران جاده در حفظ جان خود و دیگران مسئولانه عمل کنند.