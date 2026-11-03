به گزارض ش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری سه شنبه شب در نشست تخصصی بررسی مسائل و ظرفیت‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک استان اظهار کرد: آذربایجان‌ غربی به واسطه مرز مشترک با چهار کشور، این ظرفیت بی‌نظیر را دارد که به پایلوت صادرات، واردات، بازتولید، مدیریت نهاده‌ها و صنایع غذایی کشور تبدیل شود؛ تحقق این هدف نیازمند حمایت ویژه مجلس از توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات راهبردی به‌ ویژه سیب درختی و انگور و سایر تولیدات بخش کشاورزی و پیگیری مطالبات باغداران و فعالان عرصه تولید است.



اصغری در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در احیای نگین آبی آذربایجان غربی گفت: پیشنهاد و مطالبه ما این است که ظرف بازه زمانی چهار ساله اعتبار لازم برای تجهیز تمامی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سامانه‌های نوین آبیاری تخصیص یاید تا حجم آب صرفه‌جویی ‌شده مستقیماً به سمت دریاچه رهاسازی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار اختصاص تسهیلات ویژه بانکی برای تجهیز مزارع و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به سامانه‌ها و پنل‌های خورشیدی شد.

خرید تضمینی سیب آذربایجان غربی مورد حمایت قرار گیرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: خرید تضمینی سیب زیر درختی و سیب صنعتی که از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهور، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس و سازمان جهاد کشاورزی به شمار می‌رود، نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت مؤثر است.

قاسم کریمی نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های تجاری و مرزی آذربایجان غربی، این استان توانسته است در حوزه واردات کالاهای اساسی به‌عنوان معین شمال‌غرب کشور نقش‌آفرینی کند که این موضوع حاصل همراهی استاندار، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی است.

وی با اشاره به دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی افزود: یکی از موضوعات مهم، خرید تضمینی سیب زیر درختی و سیب صنعتی است که از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهور، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس و سازمان جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت مؤثر است.

افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ ونقل صادراتی

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان انگور سردشت بیان کرد: امسال در زمینه جذب و فروش انگور سردشت با مشکلات متعددی مواجه بودیم و محدودیت ‌های ایجاد شده در مسیر صادرات و همچنین همکاری ‌نکردن دولت پاکستان برای فراهم‌کردن زمینه ورود سیب، شرایط دشواری برای صادرکنندگان استان ایجاد کرده است.

کریمی با اشاره بر افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ ونقل صادراتی تصریح کرد: یکی از درخواست‌های جدی ما اختصاص یارانه حمل‌ونقل به صادرکنندگان است؛ چراکه هزینه حمل کانتینر که در سال گذشته حدود ۸۰۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ دلار بود، امسال به حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار رسیده است و این افزایش هزینه توان رقابت صادرکنندگان را به‌شدت کاهش داده است.

وی خواستار پیگیری این موضوع از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط شد و گفت: انتظار داریم برای جبران بخشی از این هزینه‌ها، حمایت ویژه‌ای از صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان صورت گیرد.

امکان ثبت سفارش واردات گندم فراهم نشده است

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در ادامه به مشکلات واردات گندم و تأمین ارز موردنیاز آن اشاره کرد و گفت: با وجود دستور استاندار آذربایجان غربی برای پیگیری موضوع واردات گندم و انجام اقدامات لازم در این زمینه، پس از حدود ۱۵ روز هنوز نتوانسته‌ایم مجوزهای لازم را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنیم تا امکان انجام ثبت سفارش‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان استانی افزود: آقای اصغری نیز دو مرتبه برای پیگیری این موضوع به تهران سفر کرده‌اند، اما همچنان مشکل دریافت مجوز و نهایی‌شدن فرآیند ثبت سفارش برطرف نشده است.

کریمی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان سیب در زمینه مشوق‌های صادراتی و واردات موز اظهار کرد: امسال در حوزه مشوق‌های صادراتی سیب و همچنین واردات موز، موانعی از جمله محدودیت‌های مرتبط با رویه کولبری و مشکلات ثبت سفارش ایجاد شده که روند فعالیت صادرکنندگان سیب را با اختلال مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، لازم است مشوق‌های صادراتی سیب مورد بازنگری قرار گیرد و موانع موجود در مسیر واردات موز برای صادرکنندگان سیب برطرف شود تا امکان ادامه فعالیت و حفظ بازارهای صادراتی فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: درخواست‌هایی در این زمینه به ریاست‌جمهوری ارسال شده است تا با توجه به شرایط ویژه امسال، میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی حداکثر ۴۰ درصد در نظر گرفته شود و برای سال ۱۴۰۶ نیز محدودیت‌های موجود در این حوزه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

سهمیه واردات کالاهای اساسی آذربایجان غربی ناچیز است

کریمی با اشاره بر ضرورت تأمین مالی واحدهای تولیدی و فعالان حوزه حمل‌ونقل محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: هزینه تأمین کالا، خرید محصولات و فعالیت‌های تولیدی و تجاری نسبت به سال گذشته حدود دو تا سه برابر افزایش یافته، درحالی‌که تسهیلات اختصاص‌یافته به واحدهای فعال در این حوزه به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است.

وی خواستار ایجاد یک خط اعتباری ویژه از سوی بانک کشاورزی یا سایر بانک‌های تخصصی شد و افزود: واحدهای تولیدی، بازرگانی و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی برای ادامه فعالیت به منابع مالی و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی فعلی نیاز دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اختصاص سهمیه مستقل واردات کالاهای اساسی به فعالان اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های مرزی، تجاری و زیرساختی آذربایجان غربی، سهم این استان از سهمیه واردات کالاهای اساسی بسیار محدود است.