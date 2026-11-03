به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه «نیویورک تایمز» روز سه‌شنبه در گزارشی فاش کرد که رژیم صهیونیستی اطلاعاتی ادعایی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته مبنی بر اینکه ایران در حال بررسی استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه دشمنان خود است؛ ادعایی که به گفته منابع آمریکایی و منطقه‌ای، با نگرانی برخی مقامات واشنگتن و تردید عمیق طیفی دیگر مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به همتایان آمریکایی خود مدعی شده‌اند که ایران به سرعت در حال تجهیز موشک‌ها به تسلیحات شیمیایی یا قاچاق آن‌ها برای به‌کارگیری در حملات است.

صهیونیست‌ها در جریان رایزنی‌های دو هفته گذشته میان آژانس‌های اطلاعاتی و مقامات آمریکایی، تلاش کردند تا تهدید ادعایی شیمیایی ایران را حتی پررنگ‌تر از توانمندی‌های هسته‌ای این کشور جلوه دهند.

نیویورک تایمز افزود که تل‌آویو اطلاعات مشابهی را بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز ارائه داده است؛ با این حال، کشورهای منطقه این ادعاها را جدی نگرفته و آن را تلاشی از سوی اسرائیل برای سوق دادن ایالات متحده و شرکایش به مرحله شدیدتری از درگیری ارزیابی کرده‌اند.

در حالی که طرح این موضوع نگرانی‌هایی را در میان برخی مقامات آمریکایی حامی مواضع تند ضدایرانی ایجاد کرده است، گروه دیگری از مقام‌های این کشور نسبت به صحت آن ابراز تردید کرده و آن را بخشی از کمپین فشار کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای متقاعد کردن دولت «دونالد ترامپ» به از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران می‌دانند.

منابع اطلاعاتی همچنین در ارزیابی سرعت و اثربخشی توانمندی ادعایی شیمیایی ایران دچار اختلاف‌نظرند؛ برخی معتقدند نصب کلاهک شیمیایی روی موشک‌های بالستیک پیچیده نیست، اما تضمین پراکندگی مؤثر مواد و قاچاق بمب‌های شیمیایی با چالش‌های لجستیکی بزرگی روبه‌روست.

مقام‌های آمریکایی جنجال اخیر بر سر این پرونده را یادآور اطلاعات دروغین و گمراه‌کننده‌ای دانستند که در سال ۲۰۰۲ پیرامون تسلیحات کشتار جمعی عراق مطرح شد.

این روزنامه در بخش دیگری به تلاش‌های مستمر رژیم صهیونیستی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ترامپ اشاره و یادآوری کرد که پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره سناریوسازی‌های اطلاعاتی تل‌آویو با هدف ترغیب واشنگتن به جنگ منتشر شده بود.

اخیراً نیز رسانه‌های صهیونیستی از گفت‌وگوی تلفنی صریح و تند نتانیاهو و ترامپ خبر داده‌اند؛ به‌طوری‌که نتانیاهو خواستار از سرگیری فوری جنگ شده، اما ترامپ بر لزوم تداوم مذاکرات تأکید کرده است.