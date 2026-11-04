به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سه‌شنبه‌شب به‌وقت محلی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، به شدت از جسیکا تارلوف، مجری و تحلیلگر سیاسی شبکه حامی خود یعنی «فاکس‌نیوز» انتقاد کرد و گفت: به دلیل عدم توانایی در تحمل صدای وی، تماشای این شبکه را متوقف کرده است.

ترامپ در پست خود نوشت: «دارم نتایج پیش از انتخابات را در فاکس‌نیوز تماشا می‌کنم، اما نمی‌توانم صدای جسیکا تارلوف را تحمل کنم. او به شدت کودن است، اما چیزی که واقعاً آزارم می‌دهد صدای اوست. مجبورم جای دیگری بروم تا این بازنده از آنتن خارج شود. بعداً برمی‌گردم!»

این حمله رسانه‌ای در حالی صورت گرفته که بر اساس گزارش شبکه «سی‌ان‌ان»، دونالد ترامپ در رایزنی‌های خصوصی با متحدان و مشاوران خود اذعان کرده است که انتظار دارد در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، بدترین سناریوی ممکن رخ دهد و دموکرات‌ها کنترل کامل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را تصاحب کنند.

بر اساس این گزارش، ترامپ پس از بررسی نظرسنجی‌ها، وضعیت نامزدها و فضای سیاسی حاکم بر آمریکا، به این نتیجه رسیده که هیچ‌یک از شاخص‌ها برای جمهوری‌خواهان امیدوارکننده نیست.

وی حتی در گفتگوهای خود با مشاورانش، پیامدهای احتمالی این شکست برای اداره کشور، آغاز تحقیقات علیه دولتش و احتمال برگزاری جلسات استیضاح را مورد بحث قرار داده است.

اعتراف ضمنی ترامپ به این شرایط بحرانی، روز دوشنبه در آخرین سخنرانی انتخاباتی‌اش در محل یادبود لینکلن نیز نمود یافت؛ جایی که وی صراحتاً گفت: «به دلایلی، رئیس‌جمهور مستقر در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز نمی‌شود. با این حال، ما تلاش بسیار جدی‌ای برای این کار انجام دادیم.»



