به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بر اساس نتایج نظرسنجی شبکه «سی‌بی‌اس»، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۸ درصد سقوط کرده که این رقم، پایین‌ترین میزان محبوبیت یک رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای محسوب می‌شود.

همچنین یافته‌های خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نشان می‌دهد که اکثریت رأی‌دهندگان معتقدند سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌های تجاری ترامپ آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

رکوردشکنی آرای زودهنگام و تبدیل انتخابات به رفراندوم علیه دولت

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، بیش از ۵۷ میلیون رأی زودهنگام در ۴۷ ایالت و واشنگتن‌دی‌سی به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با ۴۴.۵ میلیون رأی زودهنگام در سال ۲۰۲۲، از افزایش چشمگیر مشارکت حکایت دارد.

کارشناسان معتقدند بحران حامل‌های انرژی، سیاست‌های گمرکی و تبعات حمله آمریکا به ایران، این انتخابات را عملاً به یک همه‌پرسی سراسری علیه سیاست‌های ترامپ تبدیل کرده است.

چالش‌های امنیتی، تهدید به بمب‌گذاری و اختلال در دستگاه‌های رأی‌گیری

هم‌زمان با آغاز رأی‌گیری در حوزه‌های مختلف، فضای امنیتی این دوره از انتخابات تحت‌الشعاع حوادث گوناگون قرار گرفت.

گزارش‌های رسمی از تهدید به بمب‌گذاری در یک شعبه رأی‌گیری در مدرسه ابتدایی بورلی شهر تولیدو (اوهایو) و دو مدرسه در بولینگ‌گرین خبر دادند.

علاوه بر این، دستگاه‌های رأی‌گیری در شهرستان وستچستر نیویورک دچار اختلال شدند؛ منطقه‌ای که در تعیین نتیجه یکی از حساس‌ترین رقابت‌های میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نقش کلیدی دارد.

در پی این حوادث، چندین ایالت با فراخواندن نیروهای گارد ملی، تدابیر امنیتی و سایبری خود را به شدت افزایش داده‌اند.

واکنش‌ها و حاشیه‌های سیاسی در آستانه اعلام نتایج

در همین حال، آنتونی اسکاراموچی، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید، پیش‌بینی کرد که دونالد ترامپ در این رقابت شکست خواهد خورد و شخصاً به این موضوع آگاه است.

از سوی دیگر، افشای جزئیات گفت‌وگوهای خصوصی ترامپ با مشاورانش نشان می‌دهد که وی انتظار وقوع بدترین سناریو، یعنی از دست رفتن کنترل هر دو مجلس کنگره و آغاز موجی از تحقیقات و فشارهای پارلمانی علیه دولت خود را دارد.

حاشیه‌های انتخاباتی از جمله واکنش کنایه‌آمیز «عبدل السید» نامزد مسلمان دموکرات به اظهارات ترامپ درباره کمک‌های مالی به اسرائیل، و تزریق ۱۵۸ میلیون دلاری ایلان ماسک به کمیته حامی جمهوری‌خواهان در تگزاس نیز بر داغ شدن فضای سیاسی این انتخابات افزوده است.

بسته شدن مراکز رای گیری در چند ایالت کلیدی

با بسته شدن مراکز رأی‌گیری در ایالت‌های کلیدی جورجیا، ایندیانا، کنتاکی، کارولینای جنوبی، ورمونت و ویرجینیا، نخستین مراحل از شمارش آرای انتخابات سرنوشت‌ساز میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا آغاز شد.

پیشتازی دموکرات‌ها بر جمهوری‌خواهان در سنا



طبق آخرین گزارش آسوشیتد پرس، نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب دموکرات‌ با کسب ۳۵ کرسی در سنا، در مقابل ۳۱ کرسی حزب جمهوری‌خواه، تاکنون پیشتاز است.



بر اساس این گزارش، ۳۲ کرسی هنوز مانده است و هر حزبی بیش از ۵۱ کرسی را از آن خود کند پیروز است.

پیروزی سناتور دموکرات در ویرجینیا



در مهم‌ترین تحولات سنا، «مارک وارنر»، نامزد حزب دموکرات، موفق شد بار دیگر کرسی ایالت ویرجینیا را در مجلس سنای آمریکا حفظ کند و پیروزی مهمی را برای حزب خود به ارمغان آورد.



دست برتر اولیه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان



در رقابت‌های مجلس نمایندگان نیز تازه‌ترین آمار و ارقام نشان می‌دهد که نامزدهای حزب دموکرات موفق شده‌اند تاکنون ۱۱ کرسی را در ایالت‌های مختلف از جمله فلوریدا، کنتاکی، جورجیا، ورمونت و اوهایو به خود اختصاص دهند.

در مقابل، سهم حزب جمهوری‌خواه در این ایالت‌ها تا این لحظه ۳ کرسی بوده است.

پیشتازی دموکرات‌ها در تصاحب کرسی‌های مجلس نمایندگان



تازه ترین نتایج اعلام‌ شده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس حاکی از تداوم پیشتازی نامزدهای حزب دموکرات در رقابت برای تصاحب کرسی‌های مجلس نمایندگان است.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده، نامزدهای حزب دموکرات تاکنون موفق شده‌اند ۱۳ کرسی را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص دهند؛ در حالی که سهم حزب جمهوری‌خواه در این رقابت‌ها تاکنون ۵ کرسی بوده است. شمارش آرا در بسیاری از حوزه‌ها همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد.



رصد لحظه‌ای نتایج توسط ترامپ در کاخ سفید



با پیشروی شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و افزایش تعداد کرسی‌های کسب‌شده توسط دموکرات‌ها، دونالد ترامپ نتایج این رقابت سرنوشت‌ساز را به همراه مشاوران ارشد خود در کاخ سفید زیر نظر دارد.

بروزرسانی آمار مجلس نمایندگان



آسوشیتدپرس اعلام کرد: تعداد کرسی‌های کسب‌ شده توسط دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به ۱۴ کرسی و سهم جمهوری‌خواهان به ۷ کرسی افزایش یافت.



صندوق‌های اخذ رأی نیز در ۲۹ ایالت واقع در مناطق ساحل شرقی و مرکز آمریکا رسماً بسته شدند.

«جی‌بی بریتزکر»، نامزد حزب دموکرات، مجدداً به عنوان فرماندار ایالت ایلینوی انتخاب شد.

پیشتازی چشمگیر دموکرات‌ها در فرمانداری‌ها و کرسی‌های کنگره



بر اساس تازه‌ترین نتایج اعلام‌شده از روند شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نامزدهای حزب دموکرات توانسته اند در بخش‌های مختلف از جمله مجلس نمایندگان، سنا و رقابت فرمانداری‌ها پیشتاز باشند.

پیروزی دموکرات‌ها در فرمانداری‌های کلیدی

نامزدهای حزب دموکرات موفق شدند در رقابت برای فرمانداری ایالات مهمی چون ایلینوی، مریلند، پنسیلوانیا و ماساچوست پیروز شوند.

در مجموعِ رقابت فرمانداری‌ها نیز دموکرات‌ها تاکنون ۱۰ کرسی و جمهوری‌خواهان ۸ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند.



دستاوردهای دموکرات‌ها در مجلس سنا

در رقابت‌های مجلس سنا، نامزدهای دموکرات توانستند کرسی‌های ایالت‌های ماساچوست، رودآیلند، نیوجرسی، ایلینوی و دلاور را حفظ کنند.

بر اساس آخرین آمار کلی، شمار کرسی‌های کسب‌شده توسط دموکرات‌ها در سنا به ۴۱ کرسی و جمهوری‌خواهان به ۳۱ کرسی رسیده است.



وضعیت رو به رشد در مجلس نمایندگان

در رقابت برای تصاحب کرسی‌های مجلس نمایندگان نیز روند آرای شماری‌شده نشان می‌دهد که تعداد کرسی‌های دموکرات‌ها به ۲۶ کرسی افزایش یافته است، در حالی که سهم حزب جمهوری‌خواه در این مرحله ۱۳ کرسی ثبت شده است.

پیشی گرفتن دموکرات از رقبای خود در هر دو مجلس



بر اساس شمارش اولیه آرا تاکنون، دموکرات‌ها و مخالفان ترامپ از رقبای جمهوریخواه خود در هر دو مجلس نمایندگان و سنا پیش افتاده‌اند.



در مجلس نمایندگان آمریکا، دموکرات‌ها با نتیجه ۸۶ بر ۶۰ از جمهوریخواهان پیشی گرفته‌اند.



در مجلس سنا نیز دموکرات‌ها با کسب ۴۲ کرسی در مقایسه با رقبای جمهوریخواه با ۳۴ کرسی، پیشتاز هستند.

دموکرات‌ها در سنا فقط ۹ کرسی با اکثریت فاصله دارند.

دموکرات‌ها کرسی سنای کارولینای شمالی را از جمهوریخواهان گرفتند



آسوشیتدپرس اعلام کرد: «روی کوپر» فرماندار سابق کارولینای شمالی با شکست «مایکل واتلی» نامزد جمهوریخواه به پیروزی رسید.

این نخستین چرخش انتخاباتی به سوی دموکرات‌ها است که دستاورد مهمی برای آن‌ها محسوب می‌شود که برای کسب دست‌کم چهار کرسی از کرسی‌هایی که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است، تلاش می‌کنند.

شبکه فاکس‌نیوز نیز اعلام کرد که «کریس پاپاس» نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت نیوهمپشایر، در رقابتی نزدیک و پرهزینه در یکی از ایالت‌های چرخشی، «جان ای. سونونو» سناتور سابق جمهوریخواه را شکست خواهد داد.

شبکه سی‌بی‌اس آمریکا نیز اعلام کرد: «جان آساف» نامزد دموکرات، کرسی مهم سنا در ایالت جورجیا را حفظ خواهد کرد.

همچنین دیگر نامزدهای دموکرات‌ها، «کوری بوکر» کرسی نیوجرسی، «جک رید» کرسی رود آیلند، «ادوارد جی مارکی» کرسی ماساچوست، «جولیان استراتون» کرسی ایالت ایلینوی و «کریس کونز» کرسی ایالت دلاور را حفظ خواهند کرد.

مجلس سنا در مجموع ۱۰۰ کرسی دارد و هر حزب برای کسب اکثریت به ۵۱ کرسی نیاز دارد که روز سه شنبه تنها یک‌سوم کرسی‌های سنا به انتخابات گذاشته شده‌اند.

در حال حاضر دموکرات‌ها ۴۵ کرسی و جمهوریخواهان ۵۳ کرسی در اختیار دارند و ۲ کرسی نیز متعلق به مستقل‌هاست که معمولا رای آنها با دموکرات‌هاست.

بر اساس ارزیابی موسسه «کوک پولیتیکال ریپورت»، تحلیلگر مستقل انتخابات، شش رقابت سنا در ایالت‌های آلاسکا، کانزاس، آیووا، مین، اوهایو و تگزاس نزدیک و غیرقابل پیش‌بینی ارزیابی شده‌اند.

دموکرات‌ها باید حداقل در سه مورد از ۶ رقابت نزدیک و غیرقابل پیش‌بینی پیروز شوند تا کنترل سنا را به دست بگیرند.

جمهوریخواهان به دلیل در دست داشتن کاخ سفید با کسب ۵۰ کرسی نیز کنترل شکننده سنا را در دستان خود نگه خواهند داشت، زیرا در موارد بن بست ۵۰-۵۰ در سنا، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ قادر خواهد بود با رای خود به نفع آنها، مصوبه را از سنا بگذراند.

پیشتازی پرقدرت دموکرات‌ها و تصاحب کرسی‌های کلیدی در کنگره

بر اساس تازه‌ترین نتایج شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، نامزدهای حزب دموکرات با سرعت به پیشتازی خود در مجلس نمایندگان، سنا و رقابت فرمانداری‌ها ادامه می‌دهند و توانسته‌اند کرسی‌های مهمی را از چنگ جمهوری‌خواهان خارج کنند.



آخرین وضعیت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان

روند شمارش آرا نشان می‌دهد که نامزدهای حزب دموکرات تاکنون موفق شده‌اند ۱۰۲ کرسی از مجموع ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهند، در حالی که سهم حزب جمهوری‌خواه در این مجلس تا این لحظه ۵۸ کرسی ثبت شده است.

تحولات مهم در مجلس سنا و ضربه به جمهوری‌خواهان

در رقابت‌های مجلس سنا (از مجموع ۱۰۰ کرسی)، دموکرات‌ها تاکنون موفق به کسب ۴۵ کرسی شده‌اند و سهم جمهوری‌خواهان نیز ۳۶ کرسی اعلام شده است.

در مهم‌ترین تحولات این بخش، نامزدهای دموکرات موفق شدند دو کرسی سرنوشت‌ساز را از چنگ جمهوری‌خواهان درآورند: نخست «روی کوپر» در ایالت کارولینای شمالی پیروز شد تا نخستین کرسی را از جمهوری‌خواهان به نفع دموکرات‌ها تصاحب کند. دومین شکست برای جمهوری‌خواهان در ایالت کارولینای جنوبی رقم خورد؛ جایی که «آنی أندروز» موفق شد با شکست «دارلین گراهام» (خواهر لیندسی گراهام)، دومین کرسی سنا را برای دموکرات‌ها از دست حریف خارج کند.

همچنین در ایالت نیوهمپشایر نیز «کریس باباس»، نامزد دموکرات، توانست بر رقیب جمهوری‌خواه خود «جان سونونو» غلبه کند.



رقابت فرمانداری‌ها

در رقابت‌های مربوط به انتخاب فرمانداران ایالتی نیز تا این لحظه، نامزدهای حزب دموکرات موفق به کسب ۱۵ کرسی و جمهوری‌خواهان به کسب ۱۰ کرسی شده‌اند.

روند شمارش آرا و اعلام نتایج نهایی همچنان با دقت در سراسر ایالات متحده ادامه دارد.

همچنین «رشیده طلیب»، نمایندهٔ مسلمان و فلسطینی‌تبار کنگرهٔ آمریکا و از چهره‌های منفور ترامپ، موفق شد بار دیگر از ایالت میشیگان به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابد.