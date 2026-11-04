به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سه‌شنبه‌شب به‌وقت محلی و هم‌زمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز» به گمانه‌زنی‌ها درباره تسلط دموکرات‌ها بر کنگره در سال آینده میلادی (۲۰۲۷) واکنش نشان داد و تأکید کرد: «من قدرت نهایی را در اختیار دارم؛ به آن حق وتو می‌گویند.»

ترامپ تصریح کرد که اگر دموکرات‌ها موفق به کسب اکثریت در مجلس نمایندگان یا سنا شوند، او کاملاً آماده است تا مصوبات آن‌ها را وتو کند و با خرسندی لقب «آقای وتو» را در مواجهه با رویکرد آن‌ها می‌پذیرد.

رئیس‌جمهور آمریکا با ابراز اطمینان از پیشبرد برنامه‌های خود در دو سال آینده، فارغ از ترکیب آینده کنگره، مدعی شد که در صورت تلاش دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیاراتش، از ابزارهای اجرایی خود به شکلی گسترده‌تر استفاده خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که آرا و تصمیمات اخیر دیوان عالی کشور، اختیارات او و دولتش را برای اعمال حاکمیت گسترده درون دولت فدرال تقویت کرده است؛ امری که به گفته وی، حتی در صورت سنگ‌اندازی‌های کنگره نیز دست دولت را باز خواهد گذاشت.



