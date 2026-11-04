خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: ۱۳ آبان مظهر ایستادگی و تبلور اراده‌ای پایدار در نفی سلطه و ایستادگی در برابر استکبار است. پیوند رویدادهای سرنوشت‌ساز این روز با حماسه‌آفرینی دانشجویان و خون پاک دانش‌آموزان شهید، هویتی ماندگار به آن بخشیده که با گذشت قریب به نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان نماد غیرت ملی، حق‌طلبی و ایستادگیِ خدشه‌ناپذیر ملت ایران در برابر خودکامگی قدرت‌های جهانی شناخته می‌شود.

مفهوم استکبارستیزی در اندیشه و کنش ملت ما، ریشه در یک عقلانیت عمیق راهبردی و محاسبه‌ای دقیق در موازنه قدرت دارد و هرگز به معنای واکنشی هیجانی یا رویکردی انزواطلبانه نیست. این آرمان هدفمند که بر پایه عزت، کرامت و نفی سلطه‌جویی شکل گرفته، همواره اصل تعامل سازنده با ساختارهای غیرمستکبر را مدنظر داشته و توسعه و پیشرفت حقیقی کشور را تنها در سایه «پیشرفت درون‌زا» و عدم هضم در هاضمه قدرت‌های زورگو معنا می‌کند؛ چرا که پیشرفتِ تهی از استقلال، سرابی بیش نیست.

از سوی دیگر، تجارب تاریخی اثبات کرده است که اثرگذاری در عرصه دیپلماسی و نفوذ در جهان معاصر، در گرو صراحت بی‌لکنت در مواضع و پرهیز از ایجاد ابهام راهبردی است. هرگونه انفعال یا کمرنگ‌سازی مبانی استکبارستیزی، نه تنها سبب همگرایی نخواهد شد، بلکه خطای محاسباتی طرف‌های مقابل را رقم می‌زند؛ لذا دفاع استوار از آرمان‌های اصیل و حمایت از حقوق ملت‌ها، اصلی هویتی و ضرورتی ناگزیر برای بقا، بالندگی و امنیت پایدار به شمار می‌رود.

در صحنه بین‌الملل نیز هم‌اینک جهان شاهد شکستن باور به نظم تک‌قطبی و افول ساختاری هژمونی قدرت‌های سلطه‌گر است. موج بیداری ملت‌ها و اقبال عمومی به مقاومت که با تغییر موازنه‌های اقتصادی به نفع جهان جنوب شدت یافته، نشان می‌دهد که مبارزه با زیاده‌خواهی، پدیده‌ای جهانی و مطالبه‌ای فراگیر است. آنچه امروز روی می‌دهد، پیشگامی در یک دگرگونی کلانِ بین‌المللی برای عبور از نظمی ناعادلانه و گام نهادن به سوی نظمی متوازن و متکی بر اراده آزاد ملت‌هاست.

در چنین بزنگاه حساسی، حضور پرشور، آگاهانه و گسترده اقشار مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان در خیابان‌ها، تجلی عینی انسجام، وحدت و اقتدار ملی است. این همبستگی مردمی در برابر دشمنان تا دندان مسلح، قوی‌ترین پشتیبان برای نیروهای خط‌مقدم نبرد و میدان‌داران عرصه دیپلماسی است؛ گامی بلند که پیام پایداری را به گوش جهانیان رسانده و مسیر دستیابی به قله‌های استقلال و پیشرفت را هموار می‌سازد.

خونخواهی رهبر شهید، مسیر استکبارستیزی را متمایز کرده است

حجت الاسلام مرتضی همتی فر، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۱۳ آبان متفاوت‌تر از هر سال دیگری است و خون پاک شهدا و رهبر شهید، وظیفه ما را در مسیر استکبارستیزی سنگین‌تر کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: امسال سیزدهم آبان‌ماه متفاوت‌تر از هر سال دیگری است و خون پاک صدها دانش‌آموز و هموطن و در رأس آن‌ها خون رهبر شهید، فرماندهان بزرگ، دانشمندان و پژوهشگران برجسته، وظیفه ما را در مسیر استکبارستیزی سنگین‌تر و متمایزتر از سال‌های گذشته نموده است.

وی افزود: استقامت و پایداری ملت مبعوث‌شده، رسالت مهم‌تری را در سال جاری برای همه ما رقم زده و خونخواهی رهبر شهید و هم‌زمان شدن ایام ۱۳ آبان با دهه فاطمیه، شاخص‌های مبارزه با استکبار و حمایت از ولایت را پررنگ‌تر و مهم‌تر کرده است.

همتی فر تصریح کرد: بر همین اساس، بر همه ما اعم از مدیران فرهنگی و اجتماعی، مبلغین، مداحان، هیئتی‌ها، متولیان و اهل قرآن، و تمامی اقشار مردم لازم است که در روز سیزده آبان پابه‌پا و دوشادوش دانش‌آموزان و دانشجویان در راهپیمایی شرکت نموده و با حضور پرشور خود، ضمن ابراز انزجار از ظلم و استکبار، بر استمرار پیروی از مسیر ولایت تأکید کنند.

راهپیمایی ۱۳ آبان نماد اقتدار و استکبارستیزی

سید حسن حسینی، فرماندار مشهد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را یکی از ایام بسیار ویژه در تقویم سیاسی کشور دانست و اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، گرامیداشت دانش‌آموزان شهید در این روز و گذشت ۴۷ سال از تاریخ انقلاب اسلامی، ۱۳ آبان را همواره به مظهر و تبلور استکبارستیزی برای ملت عزیز ایران تبدیل کرده است.

فرماندار مشهد با اشاره به ویژگی‌های خاص امسال افزود: امسال در حالی به ۱۳ آبان رسیده‌ایم که از یک‌سو در جنگ رودررو و نامتقارن با استکبار جهانی قرار داریم و از سوی دیگر رهبر شهیدمان در بین ما نیست؛ لذا باید این روز را با شکوه، عظمت و ویژگی خاصی برگزار کنیم. در همین راستا، جلسات هماهنگی بسیار خوبی در فرمانداری مشهد برگزار شده است.

وی با تشریح تدارکات در نظر گرفته شده تصریح کرد: تدارکات لازم در خصوص مسائل حمل‌ونقل دانش‌آموزان به محل راهپیمایی و بازگشت آن‌ها، فضاسازی و تبلیغات شهری توسط شهرداری مشهد و سایر ارگان‌های مرتبط، امنیت مسیر راهپیمایی، مسائل ترافیکی و راهور و انتظامی انجام شده تا راهپیمایی باشکوه و در عین امنیت داشته باشیم.

حسینی گفت: تمامی ارکان شهرستان آماده‌اند تا فردا در خدمت مردم عزیز و به‌ویژه دانش‌آموزان گرانقدر باشیم.

فرماندار مشهد ضمن دعوت عموم مردم، دانش‌آموزان مشهدی و روستاهای اطراف برای حضور پرشور در این راهپیمایی تأکید کرد: حضور مردم در این رویداد مهم، وحدت، انسجام و اقتدار ملت را در مقابل دشمن تا دندان مسلح و مستکبر به نمایش می‌گذارد. بی‌شک این انسجام، پشتیبان سربازان و دلاورمردان در عرصه نبرد و دیپلماسی خواهد بود، مایه انگیزه بخشی به خدمتگزاران است و تبلور آن در خیابان امام رضا (ع)، به پیروزی نهایی ایران عزیز بر استکبار جهانی کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره خبر خوش به دانش‌آموزان مشهدی، از اجرای نهضت توسعه عدالت‌محور فضای آموزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: در بحث توسعه عدالت‌محور فضای آموزشی در شهرستان مشهد، اقدامات بسیار خوبی در دست اقدام است. امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تحت پویش «با من» ( که هم‌افزایی خوبی میان خیرین، نوسازی مدارس، ارکان حاکمیتی و شرکت‌های خدماتی ایجاد می‌کند ) بتوانیم تعهدات خود را در راستای توسعه فضای آموزشی ارتقا دهیم تا دانش‌آموزان عزیز در فضایی مناسب به تحصیل ادامه دهند. این روند با کلاس‌های استاندارد و سرانه آموزشی استاندارد در راستای شعار رئیس‌جمهور محترم مبنی بر نهضت توسعه عدالت‌محور فضای آموزشی استمرار خواهد داشت.



عقلانیت راهبردی و منطق جهانی استکبارستیزی

زینب اصغریان، کارشناس حوزه بین‌الملل، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح مبانی نظری و راهبردی استکبارستیزی در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی اظهار کرد: استکبارستیزی برخلاف تصوری که آن را صرفاً احساسی یا ایدئولوژیک می‌داند، در هسته خود متکی بر یک عقلانیت راهبردی، محاسبه دقیق هزینه ـ فایده و پیش‌بینی رفتار بازیگران سلطه‌گر در نظام بین‌الملل است.

این کارشناس حوزه بین‌الملل با اشاره به اینکه مفهوم «استکبار» نه یک دولت خاص، بلکه یک منطق رفتاری مبتنی بر سلطه‌جویی و نفی حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست، افزود: انتخاب این کلیدواژه کنشی آگاهانه بود تا مفهوم دشمن‌شناسی از چارچوب‌های مارکسیستی فراتر رفته و بر ماهیت قدرت‌محور سلطه متمرکز شود. استکبارستیزی هرگز به معنای انزواطلبی مطلق نبوده و همواره با عقلانیت، مصلحت‌سنجی و اصل تعامل با کشورهای غیرمستکبر همراه بوده است؛ بنابراین مقابله با سلطه، دکترینی مشروط و هدفمند به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رویکرد توسعه‌ای در مقابله با سلطه تصریح کرد: حفظ عزت و هویت ملی تنها با اتکا به توان داخلی و «پیشرفت درون‌زا» محقق می‌شود؛ پیشرفتی که به معنای حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نباشد. پیشرفت صوری و منهای استقلال و عزت ملی پذیرفته نیست؛ از این رو کشوری که وابسته به ساختارهای سلطه باشد نمی‌تواند ادعای استقلال کند و مقابله با استکبار پیش‌شرط هرگونه توسعه و پیشرفت واقعی است.

اصغریان، «صراحت در مواضع» را شرط اصلی اثرگذاری در عرصه دیپلماسی و گفتمانی دانست و تأکید کرد: نباید برای خوشامد دیگران مواضع حقیقی انقلاب نظیر ضداستکباری، ضد ارتجاع، ضد لیبرال‌دموکراسی غربی و مواضع علیه منافقان و دورویان را انکار کرد، مخفی نگه داشت یا کمرنگ ساخت. کمرنگ‌کردن مواضع نه تنها نفوذ گفتمانی را می‌کاهد، بلکه موجب ایجاد ابهام راهبردی و خطای محاسباتی در جبهه دوست و دشمن می‌شود؛ بنابراین صراحت در ایستادگی، از بروز سوءتفاهم‌ها و اشتباهات محاسباتی جلوگیری می‌کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با تأکید بر اینکه هدف سیاست خارجی اسلامی گسترش نفوذ اسلام، مهار سلطه جهانخواران و مقابله با باج‌خواهی قدرت‌های استکباری است، گفت: استکبارستیزی از سطح یک تاکتیک موقت عبور کرده و به یک اصل هویتی در دفاع از مظلومان و صیانت از عزت مسلمانان تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد بین‌المللی این رویکرد اشاره کرد و گفت: پدیده ضدآمریکایی‌گرایی به‌ویژه پس از تحولات ۷ اکتبر به امری جهانی و ساختاری بدل شده است. ریشه این پدیده از سویی در «استثناگرایی آمریکایی» و خودبرتربینی این کشور نهفته است که ملت‌ها را به مقاومت وامی‌دارد، و از سوی دیگر متأثر از «افول نسبی هژمونی آمریکا» است؛ به‌طوری‌که سهم آمریکا از تولید ناخالص جهانی از ۴۰ درصد در دهه ۱۹۶۰ به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته و نظم تک‌قطبی با قدرت‌گیری «جهان جنوب» (با سهم بیش از ۴۰ درصدی از اقتصاد جهان) در حال فروپاشی است.

اصغریان خاطرنشان کرد: استکبارستیزی ایران یک استثنای بومی نیست، بلکه پیشرو در یک روند نوین جهانی برای مقابله با نظمی در حال زوال و پی‌ریزی نظمی عادلانه است. در ساختاری که سازش نتیجه‌ای جز تسلیم ندارد، ایستادگی در برابر استکبار نه یک انتخاب صرفاً تبلیغاتی، بلکه پاسخی عقلانی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و حفظ کرامت ملت‌ها است.