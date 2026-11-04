به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با روزنامه «فایننشال تایمز» که در آستانه پایان رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره انجام شد، ادعا کرد که این کشور در حال حاضر هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد؛ اظهاراتی که با وجود صدور دستورات تجاوزکارانه پیشین و بحران‌آفرینی در بازار انرژی مطرح شده است.

ترامپ در این گفت‌وگوی تلفنی ۶ دقیقه‌ای، ضمن ابراز رضایت از وضعیت کنونی درگیری‌ها مدعی شد: «به نظر می‌رسد به هر آنچه می‌خواهیم، دست می‌یابیم.»

وی در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مبنی بر احتمال وقوع حمله‌ای در اواخر هفته جاری نیز گفت: «من آماده‌ام، ما آماده‌ایم. اگر لازم باشد وارد عمل می‌شویم، کاملاً مسلح و آماده‌ایم. اما ممکن است اصلاً دلیلی برای این کار وجود نداشته باشد.»

این ادعاهای کاخ سفید در حالی مطرح می‌شود که انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره زیر سایه سنگین نارضایتی مردم آمریکا از تورم و جهش چشمگیر قیمت سوخت — که مستقیماً ناشی از ماجراجویی‌های نظامی ترامپ علیه ایران است — برگزار شد.

با این حال، ترامپ ادعا کرد که قیمت انرژی بلافاصله پس از انتخابات به‌ شدت کاهش خواهد یافت.

وی همچنین با ادعای افزایش عبور نفت از تنگه هرمز و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد ایران مدعی شد که وضعیت کنونی «فوق‌العاده» است.

رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود با وجود اعتراف به حملات همه‌جانبه هوایی و استفاده از بمب‌افکن‌های استراتژیک B-۲ و عملیات‌های نظامی علیه تأسیسات و زیرساخت‌های ایران، به شکلی عجیب مدعی شد که آمریکا «واقعاً در حال جنگ با ایران نیست»!

وی با استناد به ادعاهای واهی درباره نابودی توانمندی‌های هسته‌ای ایران و عدم درگیری مستقیم در ماه‌های اخیر تلاش کرد ماهیت جنایت‌کار اقدامات دولت خود را کم‌رنگ جلوه دهد.

ترامپ در ادامه با اشاره به اینکه طرح‌های نظامی خود را پیش‌فروش نمی‌کند، مدعی شد که مذاکرات غیرمستقیم با تهران پیرامون ذخایر اورانیوم غنی‌شده — که به ادعای وی زیر حجم عظیمی از سنگ مدفون شده‌اند — همچنان جریان دارد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند تغییر لحن موقت ترامپ در گفت‌وگو با رسانه‌های غربی ناشی از هراس وی از شکست سنگین حزب متبوعش در انتخابات میان‌دوره‌ای و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی و اقتصادی فزاینده در ایالات متحده است.



