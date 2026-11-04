مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود پیکر مطهر هفت شهید گمنام به استان سمنان در بعدازظهر سه‌شنبه اظهار کرد: مراسم وداع با این شهدا شامگاه گذشته با حضور مردم متدین و شهیدپرور شهرستان سمنان برگزار شد.

وی با بیان اینکه امروز نیز در نقاط مختلف استان شاهد حضور پیکرهای مطهر این شهدا خواهیم بود، افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در مرکز استان برگزار می‌شود.

فرماندار سمنان با اشاره به برگزاری نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام بیان کرد: تمهیدات و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری باشکوه این آیین‌ها پیش‌بینی شده است.

صمیمیان با بیان اینکه پیکر مطهر این شهدا در شهرستان‌های مختلف استان، از جمله مرکز استان، به خاک سپرده خواهد شد، افزود: مراسم تشییع با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) مقارن شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم سمنان در آیین استقبال و وداع با شهدای گمنام و راهپیمایی ۱۳ آبان، گفت: مردم همیشه در صحنه و شهیدپرور مرکز استان بار دیگر با حضور در مراسم تشییع این شهدا، ارادت خود را به فرهنگ ایثار و شهادت نشان خواهند داد.

فرماندار سمنان از عموم مردم مرکز استان دعوت کرد تا با حضور گسترده در مراسم تشییع شهدای گمنام و راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در این دو رویداد مهم مشارکت کنند.

صمیمیان با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مرکز استان اظهار کرد: این مراسم از ساعاتی دیگر با حضور اقشار مختلف مردم آغاز می‌شود و مردم متدین سمنان با حضور در صفوف به‌هم‌پیوسته، وحدت و انسجام خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی در تشریح مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در سمنان نیز گفت: این مراسم از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و همزمان با آن، محدودیت‌های ترافیکی در محدوده مسیر راهپیمایی اعمال خواهد شد و تردد خودروها در این مسیر با محدودیت مواجه است.