خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز یاسوج حال و هوای دیگری داشت، از ساعات ابتدایی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان، خیابان‌های شهر آرام‌آرام رنگ و بوی یک اجتماع بزرگ مردمی به خود گرفت. خانواده‌ها در کنار یکدیگر حرکت می‌کردند، دانش‌آموزان با شور و نشاط در مسیر راهپیمایی حضور داشتند، جوانان پرچم به دست همراه جمعیت شده بودند و سالمندانی که سال‌های زیادی از عمر خود را پشت سر گذاشته بودند، با قدم‌هایی آرام اما اراده‌ای استوار در میان مردم دیده می‌شدند.

این بار خیابان‌های یاسوج تنها میزبان یک نسل نبود، کودک و نوجوان، زن و مرد، پیر و جوان، دانش‌آموز و دانشجو، عشایر و شهرنشین، همه در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند تا در سالروز ۱۳ آبان، حضور خود را در خونخواهی قائد شهید امت و شهدای مظلوم میناب به نمایش بگذارند.

در میان جمعیت، چهره‌های متفاوتی دیده می‌شد، پدری که کودک خردسالش را بر دوش گرفته بود، مادری که دست فرزند دانش‌آموزش را در دست داشت، نوجوانانی که همراه دوستان خود آمده بودند و مردان و زنانی که با وجود مشغله‌های روزمره، حضور در این مراسم را فرصتی برای بیان همدلی و همراهی با دیگر مردم می‌دانستند.

آنچه در نگاه نخست جلب توجه می‌کرد، حضور همزمان نسل‌های مختلف بود؛ گویی خیابان‌های شهر به نقطه تلاقی خاطرات، تجربه‌ها و امیدها تبدیل شده بود. نسلی که روزهای گذشته و فراز و فرودهای تاریخی را به یاد داشت، در کنار نسلی قدم می‌زد که آینده کشور را پیش روی خود می‌بیند.

قدم‌های کوچک دانش‌آموزان در کنار گام‌های استوار بزرگ‌ترها

یکی از جلوه‌های چشمگیر راهپیمایی ۱۳ آبان در یاسوج، حضور گسترده دانش‌آموزان کوچک و بزرگ بود، کودکانی که با همراهی خانواده‌هایشان در مراسم شرکت کرده بودند و نوجوانانی که در کنار دوستان و همکلاسی‌های خود، فضای پرنشاطی به راهپیمایی بخشیده بودند.

در میان جمعیت، دانش‌آموزان خردسال با قدم‌های کوچک خود حرکت می‌کردند و گاهی برای دیدن بخش‌های مختلف مراسم از والدینشان جلوتر می‌رفتند، برخی پرچم‌هایی در دست داشتند و برخی دیگر در کنار پدر و مادرشان مسیر راهپیمایی را طی می‌کردند.

حضور این کودکان در کنار دانش‌آموزان مقاطع بالاتر، تصویری از مشارکت نسل جدید در مناسبت‌های اجتماعی و ملی بود، نسلی که در کنار خانواده و مدرسه، نخستین تجربه‌های حضور در اجتماعات عمومی را پشت سر می‌گذارد.

دانش‌آموزان نوجوان نیز با شور بیشتری در جمعیت دیده می‌شدند، برخی در گروه‌های دوستانه حرکت می‌کردند و برخی در کنار معلمان و خانواده‌های خود حضور داشتند. چهره‌های پرانرژی آنان در کنار نگاه‌های مصمم بزرگ‌ترها، به راهپیمایی جلوه‌ای متفاوت بخشیده بود.

برای خانواده‌هایی که همراه فرزندانشان در مراسم شرکت کرده بودند، این حضور فرصتی بود تا مفاهیمی همچون همبستگی، مسئولیت‌پذیری، ایستادگی در برابر ظلم و پاسداشت یاد شهیدان را در فضایی اجتماعی و ملموس به نسل آینده منتقل کنند.

در گوشه‌ای از مسیر، پدری را می‌شد دید که دست کودک خردسالش را گرفته بود و با آرامش در میان جمعیت حرکت می‌کرد. کمی آن‌طرف‌تر، مادری همراه فرزندان دانش‌آموز خود قدم برمی‌داشت و در میان جمعیت، نوجوانانی دیده می‌شدند که با شور جوانی و نگاه امیدوارانه در مراسم حضور داشتند.

این تصاویر نشان می‌داد که راهپیمایی تنها به حضور بزرگ‌ترها محدود نمانده و نسل‌های مختلف خانواده‌های یاسوجی در کنار یکدیگر در این اجتماع شرکت کرده‌اند.

زنان و مردان در کنار یکدیگر؛ حضور خانواده‌ها در حماسه ۱۳ آبان

حضور زنان در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال یکی دیگر از جلوه‌های قابل توجه مراسم بود، مادران، دختران، زنان جوان و بانوان سالخورده در کنار مردان و سایر اقشار مردم در مسیر راهپیمایی حضور داشتند.

برخی از بانوان همراه خانواده‌های خود آمده بودند و برخی دیگر در گروه‌های دوستانه و خانوادگی در مراسم شرکت کردند، حضور آنان در کنار فرزندان و همسرانشان، جلوه‌ای از مشارکت خانوادگی در این اجتماع مردمی بود.

در میان جمعیت، مادرانی دیده می‌شدند که با وجود دشواری همراه کردن کودکان خردسال در مسیرهای شلوغ، فرزندان خود را به مراسم آورده بودند. این حضور برای آنان فرصتی بود تا کودکان از نزدیک با فضای مشارکت اجتماعی و اهمیت مناسبت‌های تاریخی آشنا شوند.

زنان میانسال و سالمند نیز با حضور در مراسم نشان دادند که مشارکت در چنین اجتماعاتی محدود به سن و سال خاصی نیست. برخی از آنان با قدم‌های آرام در کنار جوانان حرکت می‌کردند و برخی نیز همراه اعضای خانواده در بخش‌های مختلف مراسم حضور داشتند.

در سوی دیگر، مردان جوان و میانسال در کنار سالمندان دیده می‌شدند؛ ترکیبی که نشان می‌داد این اجتماع از نظر سنی و اجتماعی، چهره‌ای متنوع و چندنسلی دارد.

عشایر غیور با برنوهای بر دوش؛ جلوه اصالت در خیابان‌های یاسوج

اما یکی از متفاوت‌ترین و چشم‌نوازترین تصاویر راهپیمایی ۱۳ آبان در یاسوج، حضور عشایر غیور کهگیلویه و بویراحمد با پوشش اصیل محلی و برنوهای بر دوش بود.

مردان عشایری با لباس‌های سنتی، کلاه‌های محلی و قامت‌های استوار در میان جمعیت حضور داشتند و جلوه‌ای از فرهنگ و هویت بومی استان را به نمایش گذاشتند.

برنوهای بر دوش عشایر در کنار پوشش اصیل آنان، تصویری متفاوت از حضور اقوام و فرهنگ‌های بومی در این مراسم ایجاد کرده بود. مردمانی که هویت تاریخی آنان با زندگی در طبیعت، کوچ، سخت‌کوشی، شجاعت و پیوند عمیق با سرزمین مادری گره خورده است.

حضور عشایر در این مراسم تنها یک جلوه ظاهری و فرهنگی نبود؛ آنان در کنار دیگر اقشار مردم، در یک اجتماع مشترک شرکت کرده بودند تا همراهی خود را با مطالبه خونخواهی قائد شهید امت و شهدای مظلوم میناب اعلام کنند.

زنان عشایری نیز با لباس‌های رنگارنگ و زیبای محلی در میان جمعیت حضور داشتند. پوشش اصیل آنان جلوه‌ای خاص به فضای مراسم بخشیده بود و یادآور تنوع فرهنگی و قومی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

در میان جمعیت، لباس‌های محلی عشایر در کنار لباس‌های دانش‌آموزی و پوشش روزمره شهروندان، تصویری از کنار هم قرار گرفتن فرهنگ‌ها و نسل‌های مختلف را شکل داده بود.

قاسم حسینی، یکی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان یاسوج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور عشایر در این مراسم اظهار کرد: عشایر کهگیلویه و بویراحمد همواره در صحنه‌های مهم کشور حضور داشته‌اند و امروز نیز همراه دیگر اقشار مردم برای اعلام همبستگی و خونخواهی قائد شهید امت و شهدای میناب به میدان آمده‌اند.

وی افزود: لباس محلی و نمادهای فرهنگی عشایر بخشی از هویت و اصالت ماست و حضور با این پوشش در چنین مراسمی فرصتی برای نمایش فرهنگ و تاریخ مردم این سرزمین است.

حسینی ادامه داد: امروز در کنار عشایر، دانش‌آموزان، جوانان، زنان، مردان و سالمندان حضور دارند و این صحنه نشان می‌دهد که مردم با وجود تفاوت‌های قومی و سنی، در دفاع از عزت کشور و مطالبه عدالت در کنار یکدیگر قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان گفت: فرزندان ما باید بدانند که این سرزمین با تلاش و فداکاری نسل‌های گذشته حفظ شده و امروز نیز حفظ وحدت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری برای آینده کشور اهمیت دارد.

شهدای گمنام؛ عطر ایثار در میان جمعیت

در میان شور و حرکت جمعیت، حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام حال و هوای خاصی به مراسم بخشیده بود.

با حضور شهدای گمنام، فضای راهپیمایی رنگ و بوی دیگری گرفت. گویی در میان حرکت پرشور مردم، لحظاتی از سکوت و تأمل نیز جریان داشت؛ سکوتی آمیخته با احترام به مردانی که روزگاری برای دفاع از این سرزمین از خانه و خانواده خود گذشتند و امروز به عنوان نماد ایثار و فداکاری در میان مردم حضور داشتند.

بسیاری از حاضران هنگام عبور از کنار پیکرهای مطهر شهدا لحظاتی مکث می‌کردند. برخی با احترام سر فرود می‌آوردند و برخی نیز با قرار دادن دست بر سینه، ادای احترام می‌کردند.

برای خانواده‌هایی که کودکان خود را به مراسم آورده بودند، حضور شهدای گمنام فرصتی بود تا فرزندانشان از نزدیک با مفهوم ایثار و فداکاری آشنا شوند.

در نگاه نوجوانانی که از کنار پیکرهای مطهر عبور می‌کردند، می‌شد اهمیت و تأثیر عاطفی این بخش از مراسم را دید. برای بسیاری از مردم، شهدا یادآور روزهایی بودند که مردانی از همین سرزمین برای دفاع از امنیت و آرامش مردم جان خود را فدا کردند.

شهدای گمنام در این مراسم تنها یادگاران گذشته نبودند؛ حضورشان پیوندی میان نسل‌های مختلف ایجاد کرده بود. نسل‌هایی که هر کدام به شیوه خود با مفهوم ایثار و شهادت ارتباط برقرار می‌کنند، اما در احترام به فداکاری شهیدان اشتراک دارند.

حضور آنان در کنار مردم، به راهپیمایی ۱۳ آبان یاسوج حال و هوایی معنوی بخشیده بود و یادآور این نکته بود که نام و نشان برخی شهیدان ممکن است برای همیشه ناشناخته بماند، اما یاد و فداکاری آنان در حافظه مردم زنده است.

آمده‌ایم تا صدای خونخواهی قائد شهید امت باشیم

مهدی جعفری، یکی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان یاسوج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف خود از حضور در این مراسم اظهار کرد: حضور مردم در چنین مناسبت‌هایی نشان‌دهنده همبستگی و احساس مسئولیت آنان در برابر مسائل مهم کشور است.

وی افزود: امروز آمده‌ایم تا صدای خونخواهی قائد شهید امت و شهدای مظلوم میناب باشیم و نشان دهیم که مردم در برابر ظلم و جنایت بی‌تفاوت نیستند.

جعفری با اشاره به حضور نسل جوان در مراسم گفت: یکی از صحنه‌های امیدوارکننده امروز، حضور دانش‌آموزان و جوانان در کنار پدران و مادرانشان است. این نسل باید با تاریخ کشور و آرمان‌های شهیدان آشنا باشد و بداند که حفظ عزت و استقلال کشور نیازمند آگاهی و اتحاد است.

وی ادامه داد: وقتی می‌بینیم کودک، نوجوان، جوان و سالمند در کنار یکدیگر در مراسم شرکت کرده‌اند، متوجه می‌شویم که این اجتماع تنها متعلق به یک گروه خاص نیست و همه مردم خود را در قبال سرنوشت کشور مسئول می‌دانند.

این شهروند یاسوجی با تأکید بر اهمیت همبستگی اجتماعی تصریح کرد: آنچه امروز در خیابان‌های یاسوج دیده می‌شود، حضور اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر است و امیدواریم این وحدت و همدلی در همه عرصه‌ها حفظ شود.

خونخواهی شهیدان مطالبه‌ای فراموش‌نشدنی است

شهلا امیری، یکی از بانوان حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان یاسوج، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خانواده‌ها در این مراسم اظهار کرد: امروز همراه خانواده‌ام در این اجتماع شرکت کردم تا نشان دهیم خونخواهی قائد شهید امت و شهدای مظلوم میناب مطالبه‌ای فراموش‌نشدنی است.

وی افزود: حضور مادران، دختران، دانش‌آموزان و زنان در کنار دیگر اقشار مردم نشان می‌دهد که همه در قبال آینده کشور و پاسداشت ارزش‌های انسانی و ملی مسئولیت داریم.

امیری با اشاره به حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی گفت: دیدن این همه کودک و دانش‌آموز در مراسم بسیار امیدوارکننده است. خانواده‌ها باید فرزندان خود را با مفاهیمی مانند ایثار، همدلی، مسئولیت‌پذیری و اهمیت دفاع از حق آشنا کنند.

وی حضور شهدای گمنام را یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های مراسم دانست و تصریح کرد: حضور پیکرهای مطهر شهدا فضای مراسم را بسیار معنوی کرده بود و به ما یادآوری می‌کرد که امنیت و آرامش امروز حاصل فداکاری انسان‌هایی است که از جان خود گذشتند.

این بانوی یاسوجی ادامه داد: حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر و شرکت خانواده‌ها در مراسم نشان می‌دهد که مردم نسبت به سرنوشت کشور و حوادثی که اتفاق می‌افتد احساس مسئولیت دارند.

پیر و جوان؛ دو نسل با یک مطالبه مشترک

یکی دیگر از تصاویر قابل توجه راهپیمایی امروز، حضور سالمندان در کنار جوانان بود. مردان و زنانی که سال‌ها تجربه زندگی و حضور در مناسبت‌های مختلف را داشتند، در کنار نسل جوان حرکت می‌کردند.

برخی سالمندان با همراهی فرزندان و نوه‌های خود در مراسم حضور یافته بودند. برای آنان، این راهپیمایی فرصتی بود تا در کنار خانواده، بار دیگر مشارکت اجتماعی خود را به نمایش بگذارند.

در سوی دیگر، جوانانی دیده می‌شدند که با شور و انرژی در میان جمعیت حرکت می‌کردند. برخی پرچم در دست داشتند و برخی همراه دوستان خود در مسیر راهپیمایی حضور یافته بودند.

این هم‌نشینی نسل‌ها، معنایی فراتر از یک حضور جمعی داشت؛ نسل‌هایی که هر کدام تجربه و نگاه متفاوتی به زندگی دارند، اما در موضوعاتی همچون حفظ عزت کشور، همبستگی اجتماعی و مطالبه خونخواهی شهیدان در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند.

حضور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کنار نوه‌های خردسال نیز یکی از قاب‌های عاطفی مراسم بود. کودکانی که در کنار بزرگ‌ترهای خود قدم برمی‌داشتند و از نزدیک شاهد حضور اقشار مختلف مردم بودند.

یاسوج؛ شهری که نسل‌ها در کنار هم به میدان آمدند

مهدی جعفری در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور گسترده خانواده‌ها و نسل جوان را نشانه اهمیت مشارکت مردمی دانست و گفت: هر اندازه نسل جوان در مسائل اجتماعی حضور آگاهانه داشته باشد، زمینه برای تقویت همبستگی و مسئولیت‌پذیری در جامعه بیشتر فراهم می‌شود.

شهلا امیری نیز با اشاره به حضور خانواده‌ها و زنان در این مراسم، همراهی نسل‌های مختلف را از مهم‌ترین جلوه‌های راهپیمایی دانست و اظهار کرد: امروز همه آمده‌اند تا نشان دهند که در کنار یکدیگر هستند و یاد شهیدان و مطالبه خونخواهی آنان را زنده نگه می‌دارند.

قاسم حسینی نیز حضور عشایر در کنار دیگر اقشار مردم را نشانه پیوند فرهنگی و اجتماعی در استان دانست و بر اهمیت حفظ اصالت‌ها و انتقال ارزش‌های ملی و فرهنگی به نسل آینده تأکید کرد.

۱۳ آبان؛ روایت یک اجتماع چندنسلی در پایتخت طبیعت ایران

آنچه امروز در خیابان‌های یاسوج رقم خورد، تنها حضور تعدادی از مردم در یک مناسبت تقویمی نبود؛ این مراسم به صحنه‌ای از پیوند نسل‌ها و حضور اقشار مختلف تبدیل شد.

از کودکی که پرچمی کوچک در دست داشت تا پیرمردی که با قدم‌های آرام در مسیر راهپیمایی حرکت می‌کرد، از دانش‌آموزانی که با شور جوانی در مراسم شرکت کرده بودند تا عشایری که با پوشش محلی و برنوهای بر دوش در میان جمعیت حضور داشتند، هر کدام بخشی از تصویر بزرگ این اجتماع بودند.

در این میان، زنان و مردان نیز در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و خانواده‌ها با همراه کردن فرزندانشان تلاش داشتند تجربه‌ای مشترک از حضور اجتماعی را رقم بزنند.

حضور شهدای گمنام نیز به این اجتماع رنگ و بویی متفاوت بخشیده بود؛ یادآور مردانی که برای دفاع از میهن جان خود را فدا کردند و نامشان شاید برای بسیاری ناشناخته باشد، اما یادشان در دل مردم زنده است.

امروز در یاسوج، فاصله‌ای میان نسل‌ها دیده نمی‌شد. کودک و نوجوان در کنار بزرگ‌ترها، جوان در کنار سالمند، زن و مرد در کنار یکدیگر و عشایر در کنار شهرنشینان قرار گرفته بودند.

این اجتماع، تصویری از جامعه‌ای بود که در آن تفاوت سن، قومیت و سبک زندگی مانع از حضور مشترک مردم در یک مناسبت ملی نشده بود.

۱۳ آبان امسال در پایتخت طبیعت ایران، روایت هم‌صدایی مردمانی بود که با حضور خود، خونخواهی قائد شهید امت و شهدای مظلوم میناب را به مطالبه مشترک این اجتماع تبدیل کردند؛ روایتی که در آن قدم‌های کوچک دانش‌آموزان، قامت استوار عشایر، حضور زنان و مردان و احترام مردم به شهدای گمنام، هر کدام بخشی از یک تصویر ماندگار را ساختند.

تصویری از یاسوجی که امروز در آن نسل‌ها کنار هم ایستادند؛ از کودک تا کهنسال، از شهرنشین تا عشایر، از دانش‌آموز تا پدر و مادر خانواده؛ همه در یک مسیر و با یک مطالبه مشترک: خونخواهی قائد شهید امت و شهدای مظلوم میناب و پاسداشت یاد و راه شهیدان.