به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: من نامزد این انتخابات نبودم؛ اگر بودم پیروزی قاطعی به دست می آوردیم!

وی اضافه کرد: آماده ام نتایج انتخابات میان دوره ای را بپذیرم. با دموکرات ها همکاری می کنیم و چه بسا به توافقات مشترکی برسیم.

ترامپ در گفتگو با نیویورک تایمز در خصوص شکست خواهر سناتور ضد ایرانی و محبوب خود یعنی لیندسی گراهام گفت: دارلین گراهام شکست خورد و من این سؤال را می پرسم که عملکرد خود لیندسی بود چه عملکردی در این انتخابات داشت.

وی همچنین در گفتگو با پلیتیکو گفت که نمی خواهد ۲ سال باقی مانده از ریاست جمهوری اش هر چیزی را وتو کند.

دموکرات‌ها تاکنون توانسته‌اند در مجلس نمایندگان به ۱۴۷ کرسی دست پیدا کنند که ده کرسی را از چنگ جمهوری‌خواهان خارج کرده‌اند. جمهوری‌خواهان فعلا ۹۱ کرسی در مجلس نمایندگان به دست آورده‌اند.

در مجلس سنا نیز، حزب دموکرات در حالی با ۴۷ کرسی از ۳۸ کرسی جمهوری‌خواهان پیش است که سه کرسی را از جمهوری‌خواهان گرفته است. دموکرات‌ها برای کسب اکثریت سنا تنها به چهار کرسی دیگر نیاز دارند.



جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، موفق شد از ایالت تگزاس، یکی از جمهوری‌خواه‌ترین ایالت‌های آمریکا به سنا راه یابد. از سال ۱۹۸۸، او اولین دموکراتی است که از تگزاس به کنگره راه پیدا کرده است.

در همین رابطه مجری مطرح فاکس‌نیوز گفت: اگر وارد جنگ ایران نمی‌شدیم شکست نمی‌خوردیم.