علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، سامانه بارشی از فردا پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه وارد استان می‌شود و فعالیت آن تا روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه با مخاطراتی از جمله رگبار باران، رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ، تندبادهای لحظه‌ای، مه‌آلودگی و کاهش دید همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه تصریح کرد: یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، دهدشت، دوگنبدان، سی‌سخت، لنده، لیشتر، لیکک و مارگون از جمله مناطق پیش‌بینی‌شده برای فعالیت این سامانه بارشی هستند.

کرمی با تأکید بر جدی گرفتن مخاطرات احتمالی این سامانه بیان کرد: آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، احتمال سقوط سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و درختان آسیب‌پذیر از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

وی از شهروندان، کشاورزان و دامداران خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از ترددهای غیرضروری بین‌شهری، فعالیت‌های کوهنوردی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین بر ضرورت پرهیز از چرای دام در ارتفاعات، به‌ویژه هنگام وقوع رعدوبرق، کنترل آب ورودی استخرهای پرورش ماهی، تحکیم سازه‌های سبک و موقت و آمادگی دستگاه‌های امدادی، اجرایی، راهداری و شهرداری‌ها تأکید کرد.

کرمی در پایان از مردم خواست با توجه به ماهیت مخاطره‌آمیز این سامانه، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و تا پایان فعالیت آن، توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.