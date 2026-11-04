مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را بخش مهمی از حافظه تاریخی و هویت ملی ملت ایران دانست و اظهار کرد: سیزدهم آبان تنها یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه روایت ایستادگی، استقلال‌طلبی و مقاومت ملتی است که در مقاطع مختلف تاریخ معاصر برای تعیین سرنوشت خود ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی که در ۱۳ آبان رقم خورده است، افزود: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، سه مقطع سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود که هر یک بخشی از مسیر شکل‌گیری و تثبیت استقلال و عزت ملت ایران را روایت می‌کند.

استاندار اصفهان ادامه داد: ۱۳ آبان را می‌توان روز پیوند نسل‌ها دانست؛ پیوند نسلی که برای استقلال و آزادی این سرزمین ایستاد، نسلی که امروز مسئولیت اداره کشور و حل مسائل آن را بر عهده دارد و نسل جوانی که آینده ایران را خواهد ساخت.

اقتدار کشور تنها در توان دفاعی خلاصه نمی‌شود

وی با تأکید بر ضرورت نگاه همه‌جانبه به مفهوم اقتدار ملی، تصریح کرد: بدون تردید توان دفاعی و امنیتی یکی از پایه‌های اقتدار هر کشوری است، اما اقتدار ملی تنها در این حوزه خلاصه نمی‌شود و قدرت علمی، اقتصادی، فناوری، فرهنگی و سرمایه انسانی نیز از ارکان مهم قدرت و پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه آینده ایران باید با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت نسل جوان ساخته شود، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید به جای تکیه صرف بر داشته‌ها و افتخارات گذشته، برای ساختن آینده‌ای بزرگ‌تر و درخور ملت ایران تلاش کنیم.

وی افزود: بهترین پاسخ به هرگونه فشار، تهدید و تحقیر، ساختن ایرانی است که در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فناوری و فرهنگی توانمند باشد و مردم آن از رفاه، پیشرفت و فرصت‌های عادلانه برای رشد برخوردار شوند.

امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست

استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: مدیریت استان نسبت به مسائل و دشواری‌هایی که مردم در زندگی روزمره با آن روبه‌رو هستند، آگاه است و امیدآفرینی به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست.

وی ادامه داد: امید واقعی یعنی باور داشته باشیم که با برنامه‌ریزی، تلاش، همدلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان برای حل مشکلات گام برداشت و اجازه نداد دشواری‌های امروز، افق فردای فرزندان این سرزمین را تیره کند.

جمالی‌نژاد اعتماد، همدلی، وحدت ملی و مشارکت مردم را از نیازهای مهم امروز کشور دانست و گفت: عبور از مشکلات و ساختن آینده‌ای بهتر، نیازمند همراهی همه اقشار و استفاده از ظرفیت‌های فکری و اجرایی جامعه است.

وی افزود: هر اندازه اعتماد و همدلی در جامعه تقویت شود، زمینه برای حل مسائل و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

هیچ استعدادی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از پیشرفت بازبماند

استاندار اصفهان میدان دادن به نسل جوان را یکی از وظایف مهم مسئولان عنوان کرد و گفت: جوانان و نوجوانان امروز، سازندگان فردای ایران هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود که بتوانند با امید، انگیزه و اعتماد به توانایی‌های خود، استعدادهایشان را شکوفا کنند.

وی احترام به پرسشگری، خلاقیت و نوآوری نسل جوان را ضروری دانست و افزود: مسئولان باید شنونده دغدغه‌ها و مطالبات جوانان باشند و فرصت حضور و نقش‌آفرینی آنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: بهترین ادای احترام به شهدای دانش‌آموز، تنها برگزاری مراسم و یادآوری خاطرات نیست، بلکه باید ایرانی بسازیم که در آن هیچ دانش‌آموز و نوجوان مستعدی به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مالی از تحصیل، رشد و پیشرفت بازنماند.

وی تأکید کرد: فراهم کردن فرصت‌های عادلانه آموزشی و ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادها، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و باید با جدیت دنبال شود.

میدان امام خمینی (ره)، قرار دوباره نسل‌ها

استاندار اصفهان میدان تاریخی امام خمینی (ره) را یکی از نمادهای هویت، تاریخ و شکوه شهر اصفهان دانست و گفت: این مکان تاریخی در یوم‌الله ۱۳ آبان می‌تواند میزبان اجتماع نسل‌های مختلف مردم باشد؛ مردمی که با وجود تفاوت در سن، شغل و دیدگاه، در عشق به ایران و اعتقاد به آینده این سرزمین مشترک هستند.

وی از دانش‌آموزان، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، کارگران، کشاورزان و همه اقشار مردم اصفهان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، «قرار دوباره نسل‌ها» را در این میدان تاریخی رقم بزنند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: حضور مردم در مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان، فرصتی برای نمایش همبستگی و تأکید دوباره بر پیوندی است که ملت ایران با سرنوشت مشترک و آینده کشور خود دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مشکلات امروز نمی‌تواند رؤیای فردا را از مردم ایران بگیرد، اظهار کرد: بهترین میثاق با شهیدان، ساختن ایرانی آبادتر، عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر است؛ ایرانی که در آن جوانان بتوانند با امید و انگیزه برای آینده خود و کشورشان تلاش کنند.

استاندار اصفهان افزود: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نه برد با استکبار» برگزار می‌شود و امیدواریم حضور پرشور مردم، این اجتماع را به خاطره‌ای ماندگار از همدلی، همبستگی و وحدت مردم اصفهان تبدیل کند.

وی از همه اقشار مردم استان دعوت کرد با حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر روزی حماسی را در تاریخ پرافتخار اصفهان به ثبت برسانند و پیوند خود با آرمان‌های شهیدان و آینده ایران را به نمایش بگذارند.