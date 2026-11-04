به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر مسابقه ملی کتاب «جان‌فدایی برای ولایت» شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان، در حاشیه گردهمایی بزرگ فاطمیون و با میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در تالار حافظ شیراز رونمایی شد.

این مسابقه ملی با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه و تدبر در آیات قرآن کریم و در راستای بزرگداشت ایام فاطمیه برگزار می‌شود و تلاش دارد مفاهیم مرتبط با ولایت، مسئولیت‌پذیری امت و الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) را تبیین کند.

در محتوای این اثر، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» به‌عنوان مسیری پیوسته معرفی شده است که از شناخت ولایت به‌عنوان تکیه‌گاه سعادت دین و دنیا آغاز می‌شود و با تبیین ضرورت فداکاری در مسیر امام و حضور آگاهانه امت ادامه می‌یابد.

همچنین سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و نقش محوری زنان در پاسداری از ولایت از دیگر محورهای این اثر است که در نهایت به مسئولیت امروز جامعه در ادامه این مسیر و خون‌خواهی امام شهید می‌پردازد.

تقویت روحیه استقامت در مسیر حق و زمینه‌سازی برای قرار گرفتن در شمار یاران حضرت بقیةالله الاعظم (عج) از اهداف محتوایی این اثر عنوان شده است.

رونمایی از پوستر این مسابقه با حضور مدیران ارشد استانی، مسئولان هیئات مذهبی و نمایندگان سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور انجام شد و از بخش‌های مهم گردهمایی بزرگ فاطمیون بود.

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات مسابقه و دسترسی به نسخه‌های الکترونیکی کتاب می‌توانند به بسترهای اطلاع‌رسانی معرفی‌شده از سوی برگزارکنندگان مراجعه کنند.