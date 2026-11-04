به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دهگردشی بخشی از برنامه پزشک خانواده روستایی و مجموعه‌ای از خدمات سیار کادر سلامت است که به‌صورت دوره‌ای برای خانوارهای ساکن روستاها و مناطق صعب‌العبور ارائه می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، هدف از اجرای این خدمات را دسترسی عادلانه به مراقبت‌های اولیه سلامت، شناسایی و پیگیری گروه‌های پرخطر، ارتقای شاخص‌های سلامت روستاییان و ثبت کامل داده‌ها در سامانه سیب عنوان کرد.

ناظمیان‌پور با اشاره به ساختار ارائه خدمات در شهرستان افزود: شهرستان دیّر دارای پنج مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و ۱۲ خانه بهداشت در روستاهای اصلی است، که بیشتر آن‌ها جمعیتی بالاتر از ۵۰۰ نفر دارند، تحت پوشش این مراکز فعالیت می‌کنند. همچنین ۲۴ روستای قمر با جمعیت کمتر از ۵۰۰ نفر و فاصله کمتر از ۶ کیلومتر از روستای اصلی و ۱۵ روستای سیار با فاصله بیش از ۶ کیلومتر از روستای اصلی، که بیشتر آن‌ها مناطق دورافتاده با جمعیت تک‌خانواری یا دوخانواری هستند، تحت پوشش قرار دارند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیّر اظهار کرد: خانه‌های بهداشت روستاهای اصلی به‌صورت هفتگی (۴۲ بار در ماه)، روستاهای قمر ماهانه (۱۰ بار در ماه) و روستاهای سیار هر سه ماه یک‌بار (۲۴ بار) مورد بازدید قرار می‌گیرند.

ناظمیان‌پور خاطرنشان کرد :خدمات ارائه‌شده در دهگردشی شامل مراقبت از گروه‌های سنی، مراقبت از مادران، مراقبت و بیماریابی فشار خون و دیابت، غربالگری اختلالات روانی، واکسیناسیون، آموزش سلامت، مشاوره تغذیه و توزیع دارو و مکمل است .