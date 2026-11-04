خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی قاطع دموکرات ها در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان این کشور است. در حال حاضر اکثریت مجلس سنای آمریکا با پیروزی های تاریخی دموکرات ها در ایالت های مهم این کشور به دست این جریان افتاده است.

آخرین نتایج اولیه انتخابات کنگره آمریکا بنابر اعلام شبکه ان‌بی‌سی:



مجلس نمایندگان: دموکرات‌ها ۲۳۶ کرسی جمهوری‌خواهان ۱۴۶ کرسی



سنا: دموکرات‌ها ۵۴ کرسی جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی

تجاوز علیه ایران قربانی جدیدی می‌گیرد؛ وزیر جنگ آمریکا در آستانه عزل

به گفته چندین منبع آگاه، در پی شکست‌ های فاجعه‌ بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور، این کشور از مشاوران نزدیک و همچنین در گفتگوهای تلفنی پرسیده است که آیا پیت هگست وزیر جنگ باید در سمت خود باقی بماند یا خیر.

برخی از دستیاران کاخ سفید پیش‌ بینی کرده‌ اند که بخشی از دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌ دوره‌ای، متوجه دریاسالار برد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی تروریست های آمریکا در منظطقه موسوم به سنتکام و نیز ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش خواهد بود؛ کسانی که هر دو نقش پررنگی در ارائه راهبردها پیرامون تجاوز به ایران ایفا کردند.

با این حال، منابع دیگر به سی‌بی‌اس گفتند که رئیس‌جمهور هنوز تصمیمی برای جایگزینی هگست نگرفته است.

سی‌بی‌اس افزود: دموکرات‌ها حتی پیش از انتخابات کنگره نیز به دنبال استیضاح هگست بودند و اکنون با توجه به داشتن اکثریت قاطع در هر ۲ مجلس، احتمال تلاش برای استیضاح او می‌تواند افزایش یابد.

جدیدترین نتایج انتخابات آمریکا

نتایج منتشر شده از انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان می دهد که دموکرات ها تا این لحظه موفق شده اند در مجلس نمایندگان، ۲۳۶ کرسی را به دست آوردند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۱۴۶ عدد رسیده است.

این در حالیست که در مجلس سنا نیز اکثریت کرسی ها به دموکرات ها رسیده به طوری که تا این لحظه ۵۴ کرسی از میان ۱۰۰ را تصاحب کرده و جمهوری خواهان تنها ۴۴ کرسی را در اختیار دارند.

حکیم جفریز: باید فورا از جنگ علیه ایران خارج شویم

حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا که شاید پس از تشکیل نشست کنگره جدید، رهبر اکثریت دموکرات ها شود، در مصاحبه ای با سی ان ان با تأکید بر لزوم پایان تجاوز نظامی کشورش علیه ایران تصریح کرد: یکی از نخستین اقداماتی که باید همین الان انجام شود، حتی پیش از روز سوم ژانویه و آغاز به کار کنگره جدید در سال نو، این است که رئیس‌ جمهور و دولت به این جنگ انتخابی، پرهزینه و بی‌ ملاحظه در ایران پایان دهند.

این نماینده کنگره در این خصوص ادامه داد: جنگی که موجب جهش شدید قیمت بنزین، کود شیمیایی و گازوئیل شده و در نتیجه، هزینه‌ های زندگی مردم آمریکا، از جمله در خصوص مواد غذایی و کالاها را افزایش داده است.

وی سپس افزود: این جنگ، قیمت بنزین را هم بالا برده است. این اقدام باید همین حالا صورت گیرد. هیچگاه دلیلی برای ورود به این جنگ نداشتیم و ما باید بی‌درنگ از آن خارج شویم.

سناتور آمریکایی: جنگ علیه ایران باید تمام شود؛ ترامپ را دادگاهی می کنیم

چاک شومر رهبر دموکرات‌ ها در سنای آمریکا امروز چهارشنبه در واکنش به شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواه ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور اعلام کرد: آمریکایی‌ ها نمی‌ دانند چرا جنگ علیه ایران به راه افتاده است، و این وضعیت باید پایان یابد.

رهبر دموکرات‌ ها در سنای آمریکا اضافه کرد: مردم نمی دانند چرا ترامپ دقیقه به دقیقه نظرش را تغییر می دهد. هرگاه ترامپ در برابر اراده مردم آمریکا یا قانون بایستد، ما تحقیقاتی را آغاز خواهیم کرد، او را به دادگاه می‌کشانیم و در میان سیم‌ خاردارهای قانونی گرفتار می‌ کنیم.

سناتور چاک شومر هشدار داد: دوران سنایی که در برابر ترامپ سر تسلیم فرود می‌آورد، به پایان رسیده است. ما به جنگ علیه ایران پایان خواهیم داد. هم‌ اکنون تعدادی از جمهوری‌خواهان نیز در این مسیر با ما همراه شده‌ اند تا به این جنگ خاتمه دهیم. بنیان‌ گذاران آمریکا، «اختیار تخصیص بودجه» را به عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده در برابر رئیس‌ جمهوری در نظر گرفته بودند که بدون رضایت مردم آمریکا دست به جنگ می‌زند. ما سخت تلاش خواهیم کرد تا هزینه‌ ها را کاهش دهیم؛ چه با همراهی رئیس‌ جمهور و چه بدون او.

معاون ترامپ: دلیل شکست ما جنگ علیه ایران و رابطه با اسرائیل است

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌ جمهور آمریکا در واکنش به شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواهش در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور اذعان کرد: دلیل باخت ما، جنگ است اما ارزشش را دارد!

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا تأکید کرد: جنگ دلیل شکست ما در انتخابات بود و خود ترامپ هم دیشب به همین موضوع اشاره کرد. بسیاری از رأی‌دهندگان آمریکایی که در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کرده بودند، در سال ۲۰۲۶ تصمیم گرفتند به دموکرات‌ها رأی دهند.

جی‌دی ونس، در ادامه اضافه کرد: خطاب به کسانی که از نتایج به شدت شاکی و عصبانی هستند می گویم که باید هم باشید. نظرسنجی‌ ها نشان دادند که بسیاری از افراد به این دلیل به دموکرات‌ ها رأی دادند که خواهان پایان دادن به جنگ، رسیدگی به مسئله هزینه‌ های زندگی و تغییر رابطه ما با اسرائیل بودند.

وی سپس افزود: همه می‌ دانند چرا شکست خوردیم، و هرگونه بحث صادقانه درباره مسیر آینده‌ مان باید از همین نقطه آغاز شود. رأی‌ دهندگانی که حمایت خود را از حزب جمهوری‌خواه پس گرفته‌اند، در صورتی که جنگ با ایران پایان یابد، رویکرد اول آمریکا در پیش گرفته شود و ماهیت رابطه با اسرائیل تغییر کند، آماده‌اند تا دوباره به حمایت از این حزب بازگردند.

برلین: نتیجه انتخابات کنگره به موضع خصمانه آمریکا علیه ایران مربوط است

یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان امروز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که پیروزی «بسیار قاطع» دموکرات‌ ها در انتخابات میان‌دوره‌ ای آمریکا، ممکن است منجر به ارائه ابتکارات جدیدی برای پایان دادن به مناقشات در خاورمیانه (غرب آسیا) و اوکراین شود.

وزیر امور خارجه آلمان یک روز پس از آنکه رأی‌ دهندگان آمریکایی شکستی تاریخی را به جمهوری‌خواهان حامی دونالد ترامپ تحمیل کردند، گفت: حزب دموکرات با در اختیار داشتن اکثریت در هر ۲ مجلس کنگره، احتمالاً در پی تغییر مسیر سیاسی در ایالات متحده خواهد بود.

وی در ادامه افزود که با همکاری نزدیک میان ایالات متحده و اروپا، «ممکن است فرصتی تازه برای آغاز ابتکاری جدید» جهت حل‌وفصل مناقشات فراهم شود.

این وزیر همچنین خاطرنشان کرد که به نظر می‌ رسد تعرفه‌ های اعمال‌ شده توسط ترامپ و همچنین اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، همراه با افزایش هزینه‌ های زندگی، در رقم خوردن نتیجه انتخابات جاری نقش داشته‌اندو

وادفول گفت: میهن‌پرستی به معنای دفاع از این جریان میانه‌ رو در برابر دشمنان دموکراسی است؛ یعنی در برابر کسانی که از اقتدارگرایی و دیکتاتوری حمایت می‌ کنند.

سناتور وارن: ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا است

«الیزابت وارن» (Elizabeth Warren) سناتور ارشد دموکرات از ایالت ماساچوست آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در واکنش به شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواه ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور، نوشت: یادآوری، دونالد ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا است.

سناتور ارشد دموکرات از ایالت ماساچوست آمریکا روز گذشته نیز تصریح کرده بود: فراموش نکنید،: جنگ دونالد ترامپ با ایران باعث شده است قیمت بنزین برای شما (مردم آمریکا) سر به فلک بکشد.

واکنش کاخ سفید به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره

در پی شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواه ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور، کاخ سفید واکنش نشان داد.

کاخ سفید با انتشار پیامی در رسانه اجتمکاعی ایکس در این خصوص نوشت: ترامپ هنوز رئیس جمهور شماست!

نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی قاطع دموکرات ها در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان این کشور است.

برنهام: پیام رأی‌دهندگان در آمریکا، حل‌وفصل جنگ علیه ایران است

اندی برنهام نخست‌ وزیر انگلیس اعلام کرد که پس از مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ای در آمریکا، اکنون فرصتی برای جهان فراهم شده تا بر حل‌وفصل جنگ علیه ایران و کاهش هزینه‌ های زندگی تمرکز کند.

نخست‌ وزیر انگلیس در این باره گفت: به نظر من، این همان پیامی است که رأی‌ دهندگان در آمریکا اعلام کردند.

اندی برنهام گفت که رأی‌ دهندگان آمریکایی (با رأی علیه جمهوریخواهان و هم حزبی های دونالد ترامپ) پیامی فرستادند مبنی بر اینکه می‌ خواهند «شاهد همبستگی جهانی و تمرکز بر مسائلی باشند که برای مردم اهمیت دارد.»

واکنش کرملین به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) با بیان اینکه انتخابات موضوع داخلی آمریکا است،گفت که مسکو امیدوار است دونالد ترامپ پس از انتخابات کنگره آمریکا نیز تلاش‌های صلح‌جویانه خود را در خصوص بحران کی یف ادامه دهد.

به گفته پسکوف، مسکو صمیمانه امیدوار است که دولت ترامپ پس از انتخابات کنگره آمریکا، رویکرد صلح‌ محور خود را در قبال اوکراین حفظ کند.

پسکوف در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کنگره پس از انتخابات برای ترامپ مانع‌تراشی کند، تأکید کرد که این موضوع یک مسئله داخلی در ایالات متحده است.

هاآرتص: مخالفت با اسرائیل هم مانعی برای پیروزی در انتخابات آمریکا نیست

پیروزی عبدالرحمن السید نامزد ضدصهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان در انتخابات مجلس سنای آمریکا نشان داد که مخالفت با این رژیم مانعی برای پیروزی در نبرد نیست.

هاآرتص نوشت: که پیروزی خیره‌ کننده دموکرات‌ ها در میشیگان و فراتر از آن، محدودیت‌ های نفوذ سیاسی رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته آشکار کرد. اولین مسلمان منتخب سنا، با وجود صرف حدود ۴۰ میلیون دلار توسط آیپک علیه او، پیروز شد.

این رسانه صهیونیستی اضافه کرد: عبدالسید (عبدالرحمن السید ) در رقابت‌ های سنای ایالات متحده در میشیگان، مایک راجرز (نامزد مورد حمایت ترامپ) را شکست داد و یک کرسی محوری را در دست دموکرات‌ ها نگه داشت و نشان داد که حتی مخالفت شدید با اسرائیل نیز مانعی برای پیروزی در رقابت‌ های فدرال نیست.

تلویزیون اسرائیل: نتایج انتخابات یک شکست سنگین برای ما و ترامپ است

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا به مثابه یک شکست بزرگ برای ترامپ و اسرائیل به شمار می رود.

در همین رابطه پیشتر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز نتیجه انتخابات آمریکا را ضربه‌ای سخت به دونالد ترامپ توصیف کرده و گزارش داد که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند و به کسب اکثریت مجلس سنا نیز نزدیک شده‌اند.

دموکرات ها موفق شدند با به دست گرفتن اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان و سنا، کنترل کنگره را به دست بگیرند.

واکنش ایلان ماسک به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا

«ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس در نخستین اظهارنظر عمومی خود پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا، پیامی کوتاه و کنایه‌آمیز منتشر کرد.

ماسک در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «مراکز داده در فضا اکنون بسیار جذاب به نظر می‌رسند.»

این اظهارنظر در حالی مطرح شد که ماسک صدها میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره هزینه کرده بود.

پیروزی نامزد نامحبوب ترامپ؛ لابی اسرائیلی را شکست دادیم

عبدالرحمن السید نامزد ضد صهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان با پیروزی در انتخابات مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی آیپک ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد اما موفق شدیم این لابی را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: ما نمی خواهیم که پول هایمان برای نژاد پرستی، نسل کشی یا جنگ ها هزینه شود.

السید پیشتر چندین نوبت علیه جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی نوار غزه موضع گیری کرده بود که همین مسئله باعث خشم ترامپ از وی شده بود. ایلهان عمر یکی دیگر از نامزدهای مسلمان و نامحبوب ترامپ نیز در این انتخابات پیروز شده بود.

وی اضافه کرد: من بسیار مفتخرم و احساس سربلندی می‌کنم که به‌عنوان سناتور منتخب شما از ایالت بزرگ میشیگان اینجا ایستاده‌ام. تا همین چند لحظه پیش، شاید متوجه شده باشید که هر بار صحبت از نتیجه این رقابت انتخاباتی می‌شد، همیشه می‌گفتم «ان‌شاءالله»؛ یعنی اگر خدا بخواهد. اما امروز می‌توانیم آن «ان‌شاءالله» را به «الحمدلله» تبدیل کنیم. این حرف را خطاب به عوامل عملیات رسانه‌ای جناح راست می‌گویم. «الحمدلله» یعنی «ستایش و سپاس مخصوص خداوند است».

واکنش تصویری ترامپ به نتایج انتخابات آمریکا

ترامپ با انتشار یک تصویر به پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا و شکست جمهوری خواهان واکنش نشان داد.

وی پیشتر گفته بود که اگر دموکرات ها با او همکاری نکنند در ۲ سال باقی مانده از ریاست جمهوری اش همه چیز را وتو خواهد کرد.

پیروز انتخابات کنگره: آمریکایی‌ها به فساد و میلیاردرها «نه» گفتند

«جاش تورک» نامزد حزب دموکرات در سخنرانی پیروزی خود در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا گفت: «امشب ایالت آیووا را تغییر دادیم.»

تورک افزود: «امشب، مردم آیووا بر میلیاردرها غلبه کردند و به همه سیاستمداران فاسد گفتند: دیگر کافی است.»

وی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، خود را نامزدی با شانس کمتر معرفی کرده بود، وعده داد برای کاهش هزینه‌های مسکن، سوخت و دارو تلاش کند.

این نامزد دموکرات گفت در طول ۴۴۸ روز کارزار انتخاباتی خود، با مشکلات و نگرانی‌های مردم و همچنین امید آنان به تغییر روبه‌رو شده است؛ امید به بازگشت آیووا به شرایطی که شهروندان بتوانند هزینه مراجعه به پزشک را بپردازند و فرزندانشان را با اطمینان به مدارس دولتی بفرستند.

تورک همچنین از تام هارکین، سناتور پیشین دموکرات آیووا قدردانی کرد و تلاش‌های او برای همکاری میان دو حزب و دفاع از طبقه کارگر، کسب‌وکارهای کوچک و کشاورزان خانوادگی را ستود.

اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا نیز به دست دموکرات ها افتاد

دموکرات ها با کسب ۲۱۹ کرسی از میان ۴۵۳ کرسی موفق شدند اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را نیز به دست بگیرند.

آنها پیشتر با کسب ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنا اکثریت این نهاد قانونی را به دست گرفته بودند.

بدین ترتیب دموکرات ها کنترل کنگره را به دست خواهند گرفت.

این در حالی است که شمارش آراء در آمریکا ادامه دارد و احتمالا کرسی های بیشتری به دموکرات ها خواهد رسید.

اوباما: پیام انتخاباتی مردم آمریکا کاملا مشخص است

باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا به نتایج انتخابات میان دوره ای این کشور، پیروزی قاطع دموکرات ها و شکست سنگین جمهوری خواهان در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان واکنش نشان داد.

وی تاکید کرد: مردم آمریکا امشب پیام واضح و مشخصی را مخابره کردند.آنها خواهان سیاستی هستند که متحدشان کند نه آن که آنها را از هم جدا کند.

بر اساس جدیدترین نتایج انتخابات آمریکا تعداد کرسی های دموکرات ها در مجلس سنا به ۵۳ و در مجلس نمایندگان به ۲۱۸ می رسد.

این در حالی است که جمهوری خواهان در مجلس سنا ۴۱ کرسی و در مجلس نمایندگان ۱۲۶ کرسی را از آن خود کرده اند.

ترامپ شکست جمهوری‌خواهان را به نامزدهای انتخابات نسبت داد

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت این نتیجه را ضربه‌ای به خود و ریاست‌جمهوری‌اش تلقی نمی‌کند!

وی افزود: «من این نتیجه را ضربه‌ای به خودم نمی‌دانم. ما از نظر اقتصاد و همه اقداماتی که انجام داده‌ایم، بهترین دو سال تاریخ ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته‌ایم!» به دموکرات‌ها تبریک می‌گویم. آنها کار خوبی انجام دادند. ۱۱ سال بود که در انتظار چنین فرصتی بودند و سرانجام به آن دست یافتند.»

ترامپ، شکست جمهوری‌خواهان را به عملکرد نامزدهایی نسبت داد که از آنها حمایت کرده بود و مدعی شد برخی از این نامزدها با او مخالفت کرده‌اند و نتوانسته‌اند پایگاه رأی‌دهندگانش را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند.

رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا: دست رو دست نمی گذاریم

جان تون رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا گفت: ما دست روی دست نخواهیم گذاشت تا جناح رادیکال حزب دموکرات برای از بین بردن دستاوردهای ما تلاش کند.

لازم به ذکر است دموکرات ها با کسب ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنای آمریکا موفق شدند اکثریت این مجلس را به دست بگیرند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۴۱ عدد رسید.

نخستین پیروزی دموکرات‌ها در تگزاس از سال ۱۹۸۸ تاکنون

پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس سنای آمریکا و به دست آوردن یک کرسی از ایالت تگزاس نخستین پیروزی آنها از سال ۱۹۸۸ تاکنون به شمار می رود.

علاوه بر این، دموکرات در ایالت کانزاس نیز یک پیروزی تاریخی محقق کردند.

«آدام همیلتون» نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت کانزاس، «راجر مارشال» سناتور جمهوری‌خواه و نماینده کنونی این ایالت را شکست داد و به نخستین دموکراتی تبدیل شد که از سال ۱۹۳۲ تاکنون از کانزاس به مجلس سنا راه می‌یابد.

پیروزی نامزد نامحبوب ترامپ در انتخابات

ایلهان عمر، نامزد مسلمان دموکرات در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه پنجم ایالت مینه‌سوتا پیروز شد. پیشتر ترامپ علیه ایلهان عمر به دلیل ملیت و مذهب وی به شدت موضع گرفته بود.

جدیدترین نتایج انتخابات آمریکا؛ کرسی‌های بیشتری به دموکرات‌ها می‌رسد

نتایج منتشر شده از انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان می دهد که دموکرات ها تا این لحظه موفق شده اند ۱۹۷ کرسی را به دست بگیرند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۱۱۴ عدد می رسد. در مجلس سنا نیز اکثریت کرسی ها به دموکرات ها رسید به طوری که تا این لحظه ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ را تصاحب کرده اند.

این در حالی است که جمهوری خواهان تنها ۳۹ کرسی را به دست آورده اند.

ان‌بی‌سی نیز گزارش داد که دموکرات‌ها ۲۱۱ کرسی در مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان ۱۰۸ کرسی را از آن خود کرده اند. تعداد کرسی های مجلس سنا متعلق به دموکرات‌ها به ۵۲ و جمهوری‌خواهان به ۴۰ عدد می رسد.

اعتراف ترامپ: جنگ علیه ایران یکی از عوامل شکست در انتخابات بود

شبکه سی بی اس نیوز به نقل از ترامپ گزارش داد: معتقدم دموکرات ها تمایل دارند با من همکاری کنند در غیر این صورت هر چیزی را وتو خواهم کرد.

وی درباره جنگ علیه ایران نیز با تکرار مواضع قبلی خود گفت: جنگ با ایران زمانی به پایان خواهد رسید که من تصمیم بگیرم و بگویم به پایان رسیده است.

ترامپ با اشاره به شبکه فاکس نیوز گفت: این شکست ها متوجه این شبکه است چرا که از چهره های معارض دموکرات دعوت می کرد!

وی اعتراف کرد: معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری خواهان بود اما آمریکایی ها به اهمیت عملکرد ما در این خصوص آگاه هستند!

ترامپ با فرار رو به جلو برای کاهش بار سنگین شکست در انتخابات گفت: من نتایج انتخابات را یک شکست شخصی برای خود نمی دانم. نتایج تمام رقابت های انتخاباتی را قبول می کنم و به دموکرات ها تبریک می گویم.

شهردار نیویورک: تغییرات سیاسی آمریکا تازه آغاز شده است

«زهران ممدانی» شهردار نیویورک در مصاحبه با مجله وایرد از تغییر فضای سیاسی این کشور سخن گفت.

وی گفت: حالا حال‌وهوای متفاوتی احساس می‌شود و تأکید کرد که تغییرات سیاسی تازه آغاز شده و ادامه این مسیر به تلاش بیشتری نیاز دارد.

دونالد ترامپ: قصد دارم تحلیلگر سیاسی شوم و دلایل شکست در انتخابات را تحلیل کنم!

وب‌سایت شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد، در حالی که رأی‌دهندگان شامگاه سه‌شنبه ضربه انتخاباتی سنگینی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وارد کردند، او در واکنش به این تحولات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که قصد دارد به یک «مفسر سیاسی» تبدیل شود.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: قصد دارم به یک مفسر سیاسی تبدیل شوم و درباره دلایل پیروزی و شکست این نامزدها، هم از جنبه‌های مثبت و هم منفی، اظهارنظر کنم.

دموکرات‌ها پس از ۹۴ سال جمهوری‌خواهان را در ایالت کانزاس شکست دادند

آدام همیلتون، نامزد حزب دموکرات، با شکست راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه، در ایالت کانزاس یک کرسی سنا را از آن خود کرد؛ ایالتی که از سال ۱۹۳۲ تاکنون هیچ نامزد دموکراتی را راهی مجلس سنا نکرده بود.

این پیروزی به نزدیک به یک قرن سلطه جمهوری‌خواهان بر کرسی‌های ایالت کانزاس در مجلس سنا پایان می‌دهد.

اکثریت مجلس سنای آمریکا به دست دموکرات‌ها افتاد

دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا موفق شدند ۵۱ کرسی مجلس سنا را از میان ۱۰۰ کرسی به دست آورند.

بدین ترتیب اکثریت سنا بعد از پیروزی دموکرات ها در ایالت های ایوا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، اوهایو و تگزاس به دست دموکرات ها افتاد.

در نتایج اولیه منتشر شده در انتخابات میان دوره ای آمریکا دموکرات ها موفق شدند ۱۵۴ کرسی در مجلس نمایندگان را به دست بگیرند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۹۶ عدد می رسد.

تریتا پارسی: نتیجه انتخابات آمریکا را باید پیروزی ایران دانست

«تریتا پارسی» معاون اندیشکده کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه در ایکس نوشت: «بیایید صریح باشیم؛ دموکرات‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای را نبردند؛ ایران پیروز شد.»

برآورد فاکس نیوز

شبکه فاکس نیوز گزارش داد که دموکرات ها اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا را به دست خواهند گرفت.

در حال حاضر بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده در این کشور دموکرات ها ۵۱ کرسی در مجلس سنای آمریکا را از میان ۱۰۰ کرسی از آن خود کردند.

واکنش رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شکست جمهوری خواهان

مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: من نیز احساس ناامیدی می کنم.

وی اضافه کرد: می دانیم که محافظت از اکثریت ما در مجلس نمایندگان نیاز به تغییر منش تاریخی دارد که بیش از یک قرن ادامه داشته است.

جانسون برای توجیه این شکست گفت: تنها ۲ رئیس جمهور طی ۹۰ سال موفق شدند مانع از دست دادن کرسی های حزب های خود در انتخابات میان دوره ای شوند.

تقلای مضحک ترامپ برای توجیه شکست‌ جمهوری‌خواهان در آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: من نامزد این انتخابات نبودم؛ اگر بودم پیروزی قاطعی به دست می آوردیم!

وی اضافه کرد: آماده ام نتایج انتخابات میان دوره ای را بپذیرم. با دموکرات ها همکاری می کنیم و چه بسا به توافقات مشترکی برسیم.

ترامپ در گفتگو با نیویورک تایمز در خصوص شکست خواهر سناتور ضد ایرانی و محبوب خود یعنی لیندسی گراهام گفت: دارلین گراهام شکست خورد و من این سؤال را می پرسم که اگر خود لیندسی بود چه عملکردی در این انتخابات داشت.

وی همچنین در گفتگو با پلیتیکو گفت که نمی خواهد ۲ سال باقی مانده از ریاست جمهوری اش هر چیزی را وتو کند.

ثبت چند مورد هشدار بمب‌گذاری در مراکز اخذ رأی آمریکا

رسانه های آمریکایی گزارش دادند که دست کم سه مورد هشدار وجود بمب و ۲ مورد مکالمه تهدیدآمیز در مدارس و مراکز اخذ رأی در ایالت اوهایو این کشور گزارش شده است.

همچنین یک هشدار وجود بمب در مرکز رأی گیری میشیگان باعث شد شهروندان آمریکایی به خارج از این مرکز هدایت شده و نیروهای پلیس برای بازرسی این مکان وارد عمل شوند.

ایالت اوهایو یکی از ایالت های تعیین کننده و مهم آمریکا در انتخابات میان دوره ای این کشور به شمار می رود.