به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید از سایت‌های پرورش میگوی شهرستان دشتی اظهار کرد: مجموعه سایت‌های پرورش میگوی مند از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه به شمار می‌رود و حمایت از فعالان این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و توسعه صادرات داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید این مجموعه افزود: سایت‌های پرورش میگوی دشتی با فعالیت ۴۴ شرکت و برخورداری از ۶۱۰ استخر فعال، ظرفیت قابل توجهی در حوزه آبزی‌پروری دارند و بخش عمده محصولات تولیدی این مجموعه، حدود ۹۵ درصد، به بازارهای صادراتی اختصاص می‌یابد.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه شیلات استان بوشهر به مشکلات این سایت‌ها بیان کرد: دستگاه‌های متولی باید با پیگیری مستمر، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را برطرف کنند و برای تثبیت اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه افزایش تولید، برنامه‌ریزی مؤثری داشته باشند که در این راستا انتظار داریم مدیرکل و مجموعه شیلات استان نگاه عادلانه و مناسبت تری به ظرفیت های شهرستان و این منطقه داشته باشند.

مقاتلی تأمین آب را از اولویت‌های اصلی این مجموعه عنوان کرد و گفت: رفع مشکلات تأمین آب مزارع باید با جدیت دنبال شود و موضوع اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های متولی برای احداث دریچه ورود آب از رودخانه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

افزایش ظرفیت تأمین انرژی

وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های برق و افزایش ظرفیت تأمین انرژی متناسب با نیاز مزارع تأکید کرد و افزود: تأمین تسهیلات موردنیاز اتحادیه برای خرید دستگاه لایروب و پیگیری سایر نیازهای فعالان این حوزه باید از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود و تا تحقق این مطالبات پیگیری لازم را خواهیم داشت.

فرماندار دشتی با اشاره به طولانی شدن روند صدور اسناد اراضی سایت‌های پرورش میگو خاطرنشان کرد: تسریع در تعیین تکلیف و صدور اسناد زمین‌ها از مطالبات فعالان این بخش است و دستگاه‌های مربوط باید با بررسی موانع موجود، روند قانونی این کار را تسریع کنند.

مقاتلی تأکید کرد: توسعه آبزی‌پروری و حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود مسائل و مشکلات مطرح‌شده با تعیین مسئول پیگیری و ارائه راهکارهای عملیاتی، تا حصول نتیجه دنبال شود و ما نیز ارزیابی، نظارت و پیگیری های لازم را در دستور کار خواهیم داشت.