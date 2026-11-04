به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری سه‌شنبه شب در حاشیه اختتامیه جشنواره داستان‌نویسی رضوی اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی کودکان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه مشارکت گسترده دانش‌آموزان در این جشنواره نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و ادبی آنهاست، گفت: این مشارکت گسترده نشان‌دهنده عزم جدی برای اعتلای فرهنگ و ادبیات رضوی است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش جشنواره‌های فرهنگی در ترویج فرهنگ رضوی، افزود: مشارکت ۳۱ استان کشور در این جشنواره به گفته مدیرکل ارشاد بوشهر یک رکورد بی‌سابقه در جشنواره‌های رضوی محسوب می‌شود و این مهم نشان‌دهنده جایگاه والای فرهنگ رضوی در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره، گفت: از تمامی عزیزانی که در برگزاری این رویداد فرهنگی نقش داشتند به‌ویژه مدیرکل ارشاد بوشهر و مجموعه همکاران، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تداوم این قبیل برنامه‌ها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای ادبی و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه باشیم.

این جشنواره با مشارکت ۳۱ استان کشور و دریافت نزدیک به ۵۰۰ اثر، به عنوان یکی از موفق‌ترین جشنواره‌های فرهنگی رضوی در سطح کشور شناخته شد و در آن، ۹ برگزیده در سه بخش داستان کودک داستان کوتاه نوجوان و داستان بلند نوجوان معرفی و تجلیل شدند.