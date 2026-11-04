به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شرافتی‌راد در جشن ستارگان و مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی و رتبه‌های برتر کنکور شهرستان بیرجند در فرهنگسرای شهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: امشب، شب ۱۳ آبان و شب استکبارستیزی است و فردا مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه بیرجند و خراسان جنوبی با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر اقتدار خود را به دشمنان این آب و خاک نشان خواهند داد.

وی با اشاره به ظرفیت علمی و نخبگانی بیرجند افزود: این خطه، پدران علم متعددی را در دامان خود پرورش داده است که برخی از آنان در قید حیات هستند و برخی دیگر از دنیا رفته‌اند، اما آثار و دستاوردهای علمی آنان در جای‌جای استان و کشور باقی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما مدیران، پزشکان و مهندسان آینده این کشور هستید و باید مسیر علمی بزرگان و پدران علم این سرزمین را ادامه دهید.

تجلیل از ۱۸۰ دانش‌آموز و فرهنگی

شرافتی‌راد با اشاره به برگزاری این مراسم برای تجلیل از برگزیدگان علمی بیان کرد: در این جشن از مجموع ۱۸۰ نفر از دانش‌آموزان دارای رتبه‌های برتر کنکور، مدال‌آوران المپیادهای علمی و همچنین مدیران و معلمان تجلیل می‌شود که ۱۴۸ نفر از آنان را دانش‌آموزان مدال‌آور و رتبه‌های برتر کنکور تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه هدف دشمن جلوگیری از ارتقای جایگاه علمی ایران است، تصریح کرد: دشمن هر جا را که نقطه قوت کشور و زمینه‌ساز پیشرفت ایران بداند، مورد هجوم قرار می‌دهد.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران افزود: دشمن امروز تلاش می‌کند مانع پیشرفت علمی کشور شود، اما سرمایه انسانی و ظرفیت علمی ایران از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار کشور است.

شرافتی‌راد تأکید کرد: بزرگ‌ترین مؤلفه بازدارندگی و اقتدار ایران، مردم همیشه در صحنه هستند و امیدواریم فرزندان این آب و خاک با تحصیل علم و دانش، در آینده برای توسعه کشور در ابعاد مختلف حرفی برای گفتن داشته باشند.