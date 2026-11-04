به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، در جریان این بازدید و نشست تخصصی که دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه برگزار شد، توانمندی‌های همراه اول در زمینه توسعه راهکارهای دیجیتال و استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل کلان‌داده‌ها برای هوشمندسازی بخش‌های مختلف شبکه پستی و لجستیک معرفی شد. این راهکارها حوزه‌هایی مانند پایش هوشمند ناوگان توزیع، مدیریت یکپارچه اطلاعات، ارتقای امنیت تبادلات، مدیریت حمل‌ونقل بار خرد و کلان، و هوشمندسازی زنجیره تامین و توزیع در بستر تجارت الکترونیک را در بر می‌گیرد.

همراه اول بازوی اجرایی قابل اعتماد وزارت ارتباطات است

در این نشست، حمید بهروزی، قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول، با تشریح رویکرد این اپراتور در توسعه راهکارهای سازمانی و اجرای پروژه‌های ملی، بر نقش همراه اول به‌عنوان یک بازوی توانمند، چابک و فناور برای وزارت ارتباطات و نهادهای حاکمیتی تاکید کرد.

او با اشاره به سابقه همکاری همراه اول با سه وزیر ارتباطات در دوره‌های مختلف، توضیح داد: همواره تلاش کرده‌ایم بازوی اجرایی قابل اعتمادی برای وزارتخانه باشیم. همراه اول همواره نشان داده که با تمام ظرفیت، هم‌راستا با سیاست‌های حاکمیت حرکت می‌کند و علاوه بر چابکی و سرعت عمل، ارزش‌افزوده بی‌نظیری خلق می‌کند.

بهروزی با بیان اینکه تعدد سامانه‌های موازی یکی از چالش‌های بزرگ سازمان‌هاست، اظهار کرد: ما پیشنهاد می‌کنیم به جای پراکندگی، تمرکز خود را روی یک یا دو محور اصلی قرار دهیم. همان‌طور که در توسعه پلتفرم‌هایی مانند «روبیکا» با ایجاد یک اکوسیستم جامع توانستیم به همه سرویس بدهیم، برای شرکت پست نیز آمادگی داریم تا یک پلتفرم جامع لجستیکی توسعه دهیم که هزاران ماژول از مجموعه‌های مختلف بتوانند روی آن سوار شوند. امیدواریم همکاری با شرکت ملی پست نیز مثمر ثمر واقع شده و به خلق پروژه‌های بزرگ ملی ختم شود.

ظرفیت‌های فناوری همراه اول و شبکه پست، مکمل یکدیگر هستند

محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، نیز در این نشست با ابراز خرسندی از رویکرد سازنده همراه اول، به سوابق همکاری‌های دیرینه دو مجموعه در قالب یک «خانواده واحد» از زمان توسعه بازار سیم‌کارت تاکنون اشاره کرد و گفت: اراده جدی ما در این دوره، ورود به فاز توافقات کاملا عملیاتی و اجرایی است.

او با اشاره به تجربیات پیشین نظیر پروژه «پست‌خونه» و ارائه خدمات بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی مانند بله و روبیکا، اظهار کرد: تکمیل زنجیره لجستیک و تجارت الکترونیک، نیازمند سه جریان اصلی شامل «جریان کالا»، «جریان داده» و «جریان مالی» است؛ اما حلقه مفقوده این مسیر، «جریان مشتری» و ایجاد اعتماد عمومی است. تلفیق بزرگترین شبکه ارتباطی کشور با بزرگترین شبکه لجستیک خرده‌فروشی کشور که تا دورافتاده‌ترین روستاها امتداد دارد، می‌تواند این اعتماد را به بالاترین سطح برساند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اهمیت «مکان» به‌عنوان کلیدواژه اصلی برای تلاقی داده‌ها و حکمرانی داده‌محور، افزود: امروزه پلتفرم‌های حمل‌ونقل شهری و فروشگاه‌هایاینترنتی روزانه نیازمند احراز هویت دقیق هزاران کاربر و سفیر هستند که این خدمت می‌تواندبه‌عنوان یک سرویس مشترک و سودآور توسط ما و همراه اول ارائه شود.

احمدی توسعه زیرساخت‌های لجستیک را یک نیاز ملی دانست و تصریح کرد: ظرفیت لجستیک ایران در حال حاضر تنها روی ۱۰ درصد است و قابلیت رشد چندین برابری دارد. ما آمادگی داریم با مشارکت همراه اول، در توسعه هاب‌های لجستیک چندمنظوره با محوریت اقتصاد روستا و خرده‌فروشی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم تا سرویس‌های نوین نظیر «فرست مایل» و «لست مایل» به بلوغ واقعی برسند.

مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان، باطرح پیشنهاداتی پیرامون بررسی مدل‌های کسب‌وکار و صیانت از محرمانگی داده‌های کاربران در قالب کارگروه‌های تخصصی مشترک، یک پیش‌بینی راهبردی ارائه داد و گفت: تحلیل‌ها نشان می‌دهد در ۵ سال آینده، هر پلتفرم یا کسب‌وکاری که اتکای مستقیمی به یک شبکه فیزیکی لجستیک نداشته باشد، با چالش جدی مواجه شده و از بین خواهد رفت. ورود مجموعه‌هایی چون همراه اول به توسعه شبکه‌های لجستیک فیزیکی، نشان‌دهنده درک صحیح از این آینده محتوم است.