به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام ابراهیم اختر دانش ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان آستانه اشرفیه با بیان اینکه آمریکایی‌ها وقتی به آمریکا برمی‌گردند می‌گویند پنتاگون به ما اجازه نداد از پایگاه های آمریکایی بازدید کنیم، چون ایران چیزی از این پایگاه‌ها باقی نگذاشته است، اظهار کرد:وقتی بچه‌های مظلوم و بی‌گناه کشته می‌شوند، خدا دست قدرت خود را از آستین این ملت بیرون می‌آورد و به استکبار نشان می‌دهد.

کارشناس مذهبی با اشاره به سخن رابرت پیپل، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو، گفت: او می‌گوید غربی‌ها و آمریکایی‌ها آمده بودند ایران را نابود کنند، اما یک «فرانکنشتاین» جدید ساختند؛ مانند ویکتور فرانکنشتاین که موجودی خلق کرد و سپس از آن ترسید. شما حمله کردید تا ایران را نابود کنید، اما با دست خودتان ایران را به قهرمان و قدرت بزرگ جهانی تبدیل کردید.

مرگ بر آمریکا فریاد خشم ملت علیه جنایت است

حجت الاسلام اختردانش با بیان اینکه دشمن آمده بود نظام ما را تغییر دهد اما مردم ایران نظام را در خود آمریکا تغییر می‌دهند.،تصریح کرد: برای ما فرقی نمی‌کند جمهوری‌خواه یا دموکرات بیاید؛ هر دو دشمن ما هستند. ما گفته بودیم هیچ شبی نیست که بخوابیم و هیچ روزی نیست که بیدار شویم مگر اینکه به تغییر نظام فکر کنیم، اما نه تغییر نظام در اینجا؛ تغییر نظام در قلب آمریکا و این کار امروز با این انتخابات در حال اتفاق افتادن است.

وی با تأکید بر اینکه «مرگ بر آمریکا» شعار هیجانی و احساسی نیست، گفت: امروز مردم ولایی در صحنه حاضرند و مرگ بر آمریکای ما خشم انباشته ملتی است که به جنایت وحشیانه این رژیم اعتراض می‌کند. امروز روز استکبار جهانی است و فریاد ما بلند است: مرگ بر آمریکا.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه جنایات آمریکا را در همین آستانه اشرفیه دیدیم، گفت: دانش‌آموزانی چون شهید سیدرضا، امیرعلی چترعنبرین ، حمیدرضا صدیقی، صابر یاس و صابر میلاد صابر از همین شهر بودند.

وی با بیان اینکه در مکتب اسلام، مکتب خمینی کبیر و مکتب خامنه‌ای، نوجوانی مانند شهید حسین فهمیده جایگاهی دارد که امام فرمود رهبر من است، افزود: اما در مکتب شیطانی آمریکایی نوجوان کالایی برای صهیونیست‌ها است.