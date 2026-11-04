به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول با حمایت از اولین رویداد تخصصی «هوش مصنوعی در تلکام»، گام دیگری در مسیر توسعه و به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنعت ارتباطات برمی‌دارد. این رویداد ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.

این حمایت در ادامه برنامه‌های مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول برای پشتیبانی از توسعه فناوری هوش مصنوعی انجام می‌شود. این مرکز پیش از این هم در مهرماه از اولین کنفرانس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران در سیرجان حمایت کرده بود.

تداوم این حمایت‌ها، بخشی از رویکرد همراه اول برای تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و نیازهای صنعت ارتباطات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی است.

نخستین رویداد «هوش مصنوعی در تلکام» به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در صنعت مخابرات برگزار می‌شود. همایش تخصصی، نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه فناوری و نوآوری از بخش‌های مختلف این رویداد هستند.