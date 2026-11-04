به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد الشمال قطر عبور کند. آبی‌پوشان در شرایطی به سه امتیاز این دیدار دست یافتند که با وجود مالکیت کمتر توپ نسبت به حریف، در تعداد شوت‌های داخل چارچوب و خلق موقعیت برتری داشتند.

بر اساس آمار منتشرشده، استقلال در این مسابقه ۴۴ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت و الشمال با ۵۶ درصد، زمان بیشتری صاحب توپ بود. با این حال هر دو تیم ۱۲ بار اقدام به شوت‌زنی کردند که سهم استقلال از شوت‌های در چارچوب ۶ مورد و سهم نماینده قطر سه مورد بود.

همچنین استقلال ۳۱ بار در محوطه جریمه حریف توپ را لمس کرد، در حالی که این آمار برای الشمال ۲۱ بار ثبت شد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در تعداد شوت‌های داخل محوطه جریمه نیز با هشت شوت در مقابل هفت شوت حریف برتری داشتند.

در بخش پاسکاری نیز الشمال عملکرد بهتری داشت و با ۴۶۳ پاس و ۳۸۲ پاس صحیح، از استقلال که ۳۶۳ پاس و ۲۹۶ پاس صحیح به ثبت رساند، پیشی گرفت. دقت پاس دو تیم نیز به ترتیب ۸۲ و ۸۳ درصد ثبت شد.

استقلال در این مسابقه دو ضربه کرنر به دست آورد و الشمال پنج بار صاحب ضربه کرنر شد. همچنین تعداد خطاهای آبی‌پوشان ۹ مورد و خطاهای نماینده قطر پنج مورد بود. استقلال در این دیدار در موقعیت آفساید شش بار قرار گرفت و این آمار برای الشمال یک بار بود.

در بخش دروازه‌بانی نیز حبیب فرعباسی سه مهار داشت و باباکار سِک دروازه‌بان الشمال، پنج بار مانع گلزنی استقلال شد.

در نهایت یاسر آسانی در دقیقه ۹۰ با پاس محمدحسین اسلامی دروازه الشمال را باز کرد تا استقلال در مسابقه‌ای که از نظر تعداد شوت و شوت در چارچوب عملکرد بهتری داشت، سه امتیاز ارزشمند کسب کند. یوسف سابالی نیز در دقیقه ۴+ ۹۰ با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.