به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمان از چهارراه غزه آغاز شده و شرکت‌کنندگان با حرکت در مسیر تعیین‌شده، به سمت میدان شورای شهر کرمان در حال حرکت هستند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان با حضور در راهپیمایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دانش‌آموزان شهید، شعار مرگ برآمریکا و اسرائیل را فریاد می زنند.

سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمان است و قرار است در جمع شرکت‌کنندگان به ایراد سخن بپردازد.