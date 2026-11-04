حجت‌الاسلام سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و گرامیداشت روز دانش‌آموز، بر نقش محوری نسل جوان در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت هشتم آبان‌ماه، سالروز عروج آسمانی شهید والامقام حسین فهمیده، گفت: این نوجوان ۱۳ ساله با ایمان، اخلاص و روحیه ایثار، درس جاودانه‌ای از شجاعت و ولایت‌مداری را در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار گذاشت. سیزدهم آبان‌ماه نیز به پاس آن حماسه ماندگار و رشادت‌های دانش‌آموزان این سرزمین، به نام روز دانش‌آموز نامگذاری شده است؛ روزی که یادآور روحیه استکبارستیزی، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی نسل جوان در حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی است.

حبیبی با یادآوری کلام تاریخی حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) که فرمودند «رهبر ما آن طفل سیزده ساله‌ای است که با قلب کوچک خود، که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگ‌تر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم کرد»، افزود: این تعبیر نشان می‌دهد در مکتب اسلام و انقلاب، معیار بزرگی انسان‌ها نه سن و سال، بلکه ایمان، اخلاص، شجاعت و احساس مسئولیت در برابر آرمان‌های الهی است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همواره دانش‌آموزان را سرمایه‌های ارزشمند آینده کشور و امیدهای فردای ایران اسلامی دانسته‌اند و بر تربیت نسلی مؤمن، انقلابی، عالم، امیدوار، خلاق و مسئولیت‌پذیر تأکید کرده‌اند. معظم‌له بارها تصریح کرده‌اند که آینده ایران اسلامی در گرو تلاش، علم‌آموزی، خودباوری، حفظ هویت اسلامی و انقلابی و آمادگی نسل جوان برای ساختن ایرانی مقتدر، مستقل و پیشرفته است.

وی ادامه داد: امروز دانش‌آموزان عزیز، ادامه‌دهندگان راه شهیدان و آینده‌سازان این مرز و بوم هستند. آنان با بهره‌گیری از علم، اخلاق، ایمان، بصیرت و روحیه جهادی می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری، پرچم عزت و پیشرفت ایران اسلامی را برافراشته نگه دارند و در برابر هجمه‌های فکری، فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان، با آگاهی و بصیرت از ارزش‌های دینی و ملی خود پاسداری کنند.

حبیبی ضمن تبریک این مناسبت‌های ارزشمند به دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و مردم شریف، ولایتمدار و انقلابی استان چهارمحال و بختیاری، تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهید حسین فهمیده، رسالتی فرهنگی و انقلابی است که می‌تواند روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری، وطن‌دوستی، قانون‌مداری و ولایت‌مداری را در میان نسل نوجوان و جوان بیش از پیش تقویت کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش نیروهای انتظامی، گفت: امروز کارکنان فراجا در امتداد راه نورانی شهیدان، با توکل بر خداوند متعال، تبعیت از فرامین فرماندهی معظم کل قوا و همراهی مردم عزیز، با تمام توان در مسیر تأمین امنیت، آرامش و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در پایان ابراز امیدواری کرد نوجوانان و دانش‌آموزان ایران اسلامی با تأسی به سیره شهید حسین فهمیده و دیگر شهدای والامقام، در مسیر کسب علم، تهذیب نفس، خدمت به مردم و دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ثابت‌قدم باشند و با تلاش، همت و خودباوری، آینده‌ای درخشان برای میهن عزیز رقم بزنند.