به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌ های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌ های کشور روز پنجشنبه (۱۴ آبان) وارد هفته سوم می شود تا جدال تیم ها در این هفته برای تثبیت یا بهبود موقعیت شان دنبال شود.



دیدارهای این هفته در شرایطی برگزار می شود که تیم هایی مانند استقلال که مدافع عنوان قهرمانی است همراه با گلنور، رعد پدافند هوایی، نفت و گاز گچساران و مهگل البرز هنوز بردی کسب نکرده اند درحالیکه طبیعت اسلامشهر، کاله مازندران، شهرداری گرگان و نفت آبادان تیم های بدون باخت هستند که با کسب دو پیروزی متوالی در جمع تیم‌ های بالای جدول قرار دارند و رقابت نزدیکی برای تثبیت موقعیت خود دنبال می‌ کنند.



بر این اساس تقابل دو تیم طبیعت و نفت آبادان می تواند از مهمترین دیدارهای این هفته باشد. طبیعت اسلامشهر که با ۴ امتیاز صدرنشین جدول است، در سالن زنده‌ یاد محمود مشحون میزبان نفت آبادان است. آبادانی‌ ها که در هفته نخست استقلال مدافع عنوان قهرمانی را شکست دادند نیز با ۲ برد متوالی و ۴ امتیاز در تعقیب تیم‌ های بالانشین هستند و این دیدار می‌ تواند نخستین تغییرات جدی را در معادلات صدر جدول رقم بزند.



در اصفهان، گلنور که ۲ دیدار ابتدایی خود در این فصل را با دو شکست پشت سر گذاشت، برابر استقلال تهران قرار می‌ گیرد؛ تیمی که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد لیگ شد اما امروز شرایط مشابه گلنورِ بدون برد دارد و همچنان در انتظار نخستین پیروزی فصل است. به همین دلیل، این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار خواهد بود.



مهگل البرز روز پنجشنبه در خانه به مصاف رعد پدافند هوایی بابل می‌ رود. مهگل از تنها دیدار خود فقط یک امتیاز کسب کرده و حالا با این شرایط برابر تیمی قرار می‌ گیرد که در هر دو دیدار قبلی خود مغلوب شده و برای جبران نتایج گذشته به میدان می‌ رود.



مس رفسنجان که با یک بازی کمتر و یک پیروزی در رده هفتم جدول قرار دارد، در دیداری دیگر میزبان نفت زاگرس جنوبی جهرم خواهد بود. زاگرس جنوبی با یک برد و یک باخت شرایط متفاوتی نسبت به حریف خود دارد و به دنبال دومین پیروزی در این رقابت‌ هاست.



شهرداری گرگان نیز در خانه پذیرای پاس کردستان است؛ تقابلی میان دو تیم پیروز هفته‌ های ابتدایی که هر دو با چهار امتیاز در جمع تیم‌ های بالای جدول حضور دارند. گرگانی‌ ها در رده سوم ایستاده‌ اند و پاس کردستان نیز با وجود دو پیروزی، در جایگاه ششم قرار دارد.



در آخرین دیدار هفته سوم، کاله مازندران در آمل مقابل نفت و گاز گچساران صف‌آرایی می‌ کند. کاله که تاکنون شکستی نداشته و در رده دوم جدول قرار گرفته، برای تداوم روند موفق خود به میدان می‌ رود؛ در حالی که گچسارانی‌ ها پس از دو شکست ابتدایی، به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل هستند.



گفتنی است مس رفسنجان و مهگل البرز به دلیل برگزار نشدن دیدار رو در روی خود در هفته نخست، تاکنون یک مسابقه کمتر از سایر تیم‌ها انجام داده‌ اند.



برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:



پنجشنبه ۱۴ آبان



* طبیعت اسلامشهر - نفت آبادان (ساعت ۱۵ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* گلنور اصفهان - استقلال تهران (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن گلنور اصفهان)

* مهلگل البرز - رعد پدافند هوایی بابل (ساعت ۱۶- سالن مهگل کرج)

* مس رفسنجان -نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۶ -

* شهرداری گرگان - پاس کردستان (ساعت ۱۶:۳۰ -

* کاله مازندران - نفت و گاز گچساران (ساعت ۱۷ - سالن پیامبر اعظم آمل)



جدول رده بندی این رقابت ها پیش از برگزاری دیدارهای هفته سوم به این شرح است:



۱- طبیعت اسلامشهر (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۲- کاله مازندران (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۳- شهرداری گرگان (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۴- نفت آبادان (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۵- نفت زاگرس جنوبی جهرم (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۶- پاس کردستان (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۷- مس رفسنجان (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۸- گلنور اصفهان (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۹- استقلال تهران (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۱۰- رعد پدافند هوایی بابل (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۱۱- نفت و گاز کچساران (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۱۲- مهگل البرز (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)



دوتیم مس رفسنجان و مهگل البرز به دلیل عدم رویارویی مقابل یکدیگر در هفته نخست، یک دیدار نسبت به دیگر کمتر دارند.