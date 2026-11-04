به گزارش خبرنگار مهر، پس از سه فصل غیبت، تیم بسکتبال زنان سپاهان بار دیگر به لیگ برتر بازگشته است؛ تیمی جوان با میانگین سنی ۲۲ سال که اگرچه در نخستین گام نتیجه بازی را به پالایش نفت آبادان واگذار کرد اما با انگیزه جبران آن ناکامی و امید به شگفتی‌سازی، مسیر دشوار فصل را دنبال می‌کند.

معصومه یعقوبی، کاپیتان ۲۴ ساله طلایی‌پوشان اصفهانی که کسب عنوان پنجمی لیگ برتر با پیراهن تیم سپاهان در فصل ۱۴۰۰_۱۴۰۱ را در کارنامه خود دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این روزهای زنان بسکتبالیست طلایی‌پوش اظهار داشت: ترکیب تیم ما از بازیکنان جوانی شکل گرفته که با انگیزه سر تمرینات حاضر می‌شوند تا از فرصتی که باشگاه بزرگ سپاهان در اختیارشان قرار داده، به بهترین شکل استفاده کنند و نتایج خوبی به دست آورند.

وی افزود: در دیدار اخیر مقابل تیم خوب نفت آبادان، با توجه به اینکه تمریناتمان دیرآغاز شد، متأسفانه نتوانستیم آن‌طور که انتظار داشتیم ظاهر شویم و نتیجه دلخواهمان را کسب کنیم.

یعقوبی تصریح کرد: در این مسابقه به‌ویژه در بخش دفاعی عملکرد خوبی نداشتیم و همین مسئله باعث شد اختلاف امتیازی زیادی بین دو تیم ایجاد شود؛ با این حال، امیدواریم در ادامه مسابقات با کسب تجربه بیشتر، بازی به بازی بهتر شویم.

باید تا آخرین لحظه برای رسیدن به اهدافمان بجنگیم

کاپیتان سپاهان گفت: باعث افتخار من است که امسال به‌عنوان کاپیتان در کنار تیم حضور دارم و از کادر فنی بابت اعتمادی که به من داشته‌اند، تشکر می‌کنم؛ فکر می‌کنم فارغ از نتیجه، مهم‌ترین درسی که از این مسابقه گرفتیم، این بود که باید تا آخرین لحظه برای رسیدن به اهدافمان بجنگیم.

وی ادامه داد: لیگ برتر امسال سطح بالایی دارد و بیشتر تیم‌ها بازیکنان باتجربه و توانمندی جذب کرده‌اند، اما ما هم می‌توانیم با تکیه بر نیروی جوانی، تلاش و همدلی بازیکنان و بهره‌گیری از راهنمایی‌های کادر فنی، در این رقابت‌ها حرفی برای گفتن داشته باشیم.

یعقوبی با بیان این که بازی‌های ابتدایی فصل برای ما دشوار خواهد بود، خاطرنشان کرد: چراکه باید مقابل تیم‌های مدعی قهرمانی به میدان برویم و این موضوع کارمان را مسیر سخت می‌کند؛ با این حال، از زاویه‌ای دیگر که نگاه کنیم.

بازیکن سپاهان ادامه داد: این مسابقات فرصتی برای کسب تجربه و افزایش آمادگی ما برای رویارویی با تیم‌هایی است که از نظر سطح فنی به ما نزدیک‌تر هستند؛ مطمئنم با گذشت زمان و انجام بازی‌های بیشتر، هماهنگی و عملکرد تیم بهتر خواهد شد و می‌توانیم در ادامه فصل نتایج بهتری کسب کنیم و در پایان، دستاورد شایسته‌ای برای باشگاه سپاهان داشته باشیم.

قهرمانی‌های زیادی را با سپاهان تجربه کردم

وی در رابطه با تقابل با تیم پیشرو تهران گفت: تیم خوبی است و چند بازیکن باتجربه و ملی‌پوش را به خدمت گرفته است؛ فکر می‌کنم شاهد بازی جذابی خواهیم بود. ما نیز با توجه به تدابیر کادر فنی و آمادگی بیشتری که برای این مسابقه به دست آورده‌ایم، به میدان می‌رویم و تلاش می‌کنیم تا آخرین لحظه برای کسب نتیجه مطلوب بجنگیم.

یعقوبی با بیان این که سال‌های زیادی با تیم سپاهان همراه بوده‌ام افزود: افتخارات و قهرمانی‌های زیادی را در این باشگاه بزرگ تجربه کرده‌ام؛ همیشه با افتخار از سپاهان یاد می‌کنم و خوشحالم که امسال هم در کنار این تیم هستم.

کاپیتان سپاهان گفت: با شناختی که از هم‌تیمی‌هایم دارم، فکر می‌کنم می‌توانیم به عنوان پدیده این فصل شناخته شویم؛ میانگین سنی تیم ما ۲۲ سال است و اگرچه تیم جوانی داریم اما با حضور کادر فنی خوب و حمایت و راهنمایی آن‌ها می‌توانیم تا پایان فصل عملکرد قابل قبولی داشته باشیم و با کسب نتایج مطلوب، پاسخ اعتماد باشگاه را بدهیم.

وی در پایان گفت: از هواداران باشگاه سپاهان که همواره ما را حمایت و همراهی می‌کنند، تشکر می‌کنم؛ ما با تمام توان به مسیرمان ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم با ارائه بازی‌های خوب و کسب نتایج درخشان، پاسخ حمایت و محبت هوادارانمان را بدهیم و باعث خوشحالی و سربلندی آنها شویم.