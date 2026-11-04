خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: خیابان‌های شهرهای مختلف مازندران امروز صحنه حضور نسلی است که اگرچه هنوز سال‌ها تا ورود به عرصه‌های بزرگ اجتماعی و مدیریتی کشور فاصله دارد، اما نشان می‌دهد نسبت به هویت، سرنوشت و آینده سرزمین خود احساس مسئولیت می‌کند.

دانش‌آموزان مازندرانی در کنار معلمان، خانواده‌ها و دیگر اقشار مردم، با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت این مناسبت تاریخی، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و به‌ویژه همکلاسی‌های شهید مینابی را زنده نگه می‌دارند و از پیوند عمیق میان مدرسه، هویت ملی و مسئولیت اجتماعی سخن می‌گویند.

در میان جمعیت، نوجوانانی دیده می‌شوند که ایران را خانه مشترک همه ایرانیان می‌دانند؛ سرزمینی که به باور آنان، پاسداری از عزت و سربلندی آن تنها وظیفه نسل‌های گذشته نیست و نسل امروز نیز باید با علم‌آموزی، آگاهی و حضور مسئولانه، سهم خود را در ساختن آینده آن ایفا کند.

از کلاس درس تا خیابان؛ روایت دانش‌آموزان از ایران

علی جوادی، دانش‌آموز ساروی، در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، بر نقش دانش‌آموزان در پیشرفت کشور تأکید می‌کند.

وی با بیان اینکه نسل نوجوان نباید تحت تأثیر حاشیه‌سازی‌ها از مسیر اصلی خود دور شود، اظهار داشت: دشمنان برای گمراه کردن مردم از ابزارهای رسانه‌ای استفاده می‌کنند و ما باید در برابر این جریان‌ها آگاه باشیم.

این دانش‌آموز ساروی افزود: وظیفه ما این است که درس بخوانیم، تلاش کنیم و برای آبادانی کشورمان قدم برداریم. آینده ایران به دست همین نسل ساخته می‌شود و باید به جای درگیر شدن با حاشیه‌ها، برای پیشرفت وطن خود تلاش کنیم.

در همین ارتباط، فاطمه رسولی، دیگر دانش‌آموز مازندرانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که با شنیدن نام ایران چه تصویری در ذهنش شکل می‌گیرد، از غیرت و جوانمردی مردم این سرزمین سخن می‌گوید.

وی اظهار داشت: وقتی نام ایران را می‌شنوم، نخستین چیزی که به ذهنم می‌آید غیرت است. مردم ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که برای وطن، ارزش‌ها و دفاع از سرزمین خود ایستادگی می‌کنند.

رسولی با اشاره به فداکاری شهدا افزود: شهدایی که جان خود را برای دفاع از مردم و سرزمینشان فدا کردند، نمونه روشن غیرت و جوانمردی هستند. آنان برای دفاع از وطن از جان خود گذشتند و یاد و خاطره‌شان باید همیشه در ذهن نسل‌های آینده زنده بماند.

این دانش‌آموز مازندرانی، حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های ملی و یادآوری فداکاری کسانی می‌داند که برای امنیت و سربلندی کشور از عزیزترین سرمایه خود گذشتند.

ایران؛ خانه‌ای که باید برای سربلندی آن تلاش کرد

محسن دریایی، دانش‌آموز پایه دوازدهم، نیز در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ایران را سرزمینی پایدار و سرافراز توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی از ایران صحبت می‌کنیم، از سرزمینی حرف می‌زنیم که برای ما خانه و هویت است و دوست داریم همیشه سربلند و استوار باقی بماند.

وی با اشاره به علاقه خود به میهن افزود: امروز ما در این سرزمین زندگی می‌کنیم و باید قدر آن را بدانیم. ایران همیشه پایدار و استوار خواهد ماند و من دوست دارم تا همیشه در وطنم بمانم و برای پیشرفت آن تلاش کنم.

این دانش‌آموز با تأکید بر ضرورت حضور آگاهانه نسل نوجوان در عرصه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: ما باید با درس خواندن و کسب علم و مهارت، برای آینده کشور آماده شویم و اجازه ندهیم مشکلات و حاشیه‌ها ما را از هدف اصلی دور کند.

یاد همکلاسی‌های شهید مینابی؛ درسی که فراموش نمی‌شود

یکی از جلوه‌های تأثیرگذار راهپیمایی امسال، گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مینابی است؛ همکلاسی‌هایی که یاد و نام آنان در میان دانش‌آموزان کشور جایگاهی ویژه دارد.

برای دانش‌آموزان مازندرانی، یادآوری این همکلاسی‌های شهید، تنها مرور یک خاطره تلخ نیست، بلکه فرصتی برای تأمل درباره ارزش امنیت، آرامش، حق تحصیل و ضرورت پاسداشت جان انسان‌هایی است که قربانی حوادث تلخ و خشونت شدند.

ایران سرزمین عشق، غیرت، شرافت و ایستادگی است

جعفر کاظمی، معلم و فرهنگی ساروی، نیز در حاشیه مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی ایران، این سرزمین را نماد عشق، غیرت، شرافت و ایستادگی می‌داند.

وی سخنان خود را با بیت مشهور فردوسی آغاز کرد و گفت:«چو ایران نباشد تن من مباد\بدین بوم و بر زنده یک تن مباد»

کاظمی با بیان اینکه ایران در طول تاریخ با فداکاری و ایثار مردمانش پابرجا مانده است، اظهار داشت: ایران سرزمین عشق، غیرت، شرافت و ایستادگی است؛ سرزمینی که مردمانش برای حفظ استقلال، سربلندی و عزت آن رنج‌های فراوانی کشیده و جانفشانی‌های بزرگی کرده‌اند.

وی افزود: ما وارثان سرزمینی هستیم که تاریخ پرافتخارش گواه ایثار مردان و زنان بزرگی است که در راه سربلندی آن از آسایش و آرامش خویش گذشتند تا پرچم عزت و استقلال ایران همواره برافراشته بماند.

کاظمی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران برای رسیدن به استقلال، آزادی، عزت و اقتدار فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: آنچه این ملت را در برابر دشواری‌ها استوار نگه داشته، عشق به میهن، ایمان به آرمان‌ها و اراده خلل‌ناپذیر برای ساختن آینده‌ای روشن بوده است.

۱۳ آبان؛ پیوند نسل امروز با تاریخ استقلال‌طلبی ایران

این معلم و فرهنگی ساروی در بخش دیگری از سخنان خود، ۱۳ آبان را یادآور روزی بزرگ در تاریخ معاصر ایران دانست و اظهار داشت: این روز با مفاهیم استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و دفاع از عزت ملی پیوند خورده است و نام دانش‌آموز، دانشجو، معلم و ملت مبارز ایران در حافظه تاریخی آن جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم تاریخی به نسل جدید افزود: دانش‌آموزان باید بدانند که استقلال و سربلندی امروز کشور حاصل تلاش و فداکاری نسل‌های گذشته است و آنان نیز در قبال آینده ایران مسئولیت دارند.

کاظمی با اشاره به گسترش فضای رسانه‌ای و تأثیر آن بر افکار عمومی، آگاهی و قدرت تحلیل را از مهم‌ترین نیازهای نسل جوان دانست و گفت: دانش‌آموزان باید در کنار تحصیل و کسب دانش، توانایی تشخیص اخبار درست از نادرست را داشته باشند و با شناخت و آگاهی در برابر جریان‌های رسانه‌ای رفتار کنند.

به گفته این فرهنگی، وطن‌دوستی زمانی به ارزشی ماندگار تبدیل می‌شود که در رفتار روزمره، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احترام به حقوق دیگران، علم‌آموزی و تلاش برای آبادانی کشور نمود پیدا کند.

حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان نماد بصیرت و مسئولیت‌پذیری است

محمدعلی چاووشیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر، نیز با گرامیداشت روز دانش‌آموز، ۱۳ آبان را نماد آگاهی، استکبارستیزی و ایستادگی نسل جوان دانست و بر اهمیت حضور پرشور و آگاهانه دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها در راهپیمایی این روز تأکید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه تاریخی و هویتی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز یادآور حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان آگاه و مؤمن ایران و نمادی از بصیرت، استکبارستیزی و روحیه مقاومت نسل جوان این سرزمین است.

چاووشیان با بیان اینکه ۱۳ آبان در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاهی ماندگار دارد، افزود: نام و یاد شهید والامقام محمدحسین فهمیده به‌عنوان نماد ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، برای همیشه در تاریخ پرافتخار ایران باقی خواهد ماند و یادآور نقش‌آفرینی نوجوانان در مقاطع حساس کشور است.

مدیر آموزش و پرورش رامسر با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده‌سازی کشور تصریح کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند ایران و سازندگان فردای این سرزمین هستند و امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به اندیشه‌های پویا، ایمان استوار، علم‌آموزی، خودباوری و حضور آگاهانه و مسئولانه آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه مسئولیت نسل نوجوان تنها به کسب موفقیت‌های تحصیلی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان در کنار تحصیل و تلاش علمی باید نسبت به مسائل جامعه و سرنوشت کشور احساس مسئولیت داشته باشند و با تقویت روحیه خودباوری و مشارکت اجتماعی، برای پیشرفت و سربلندی ایران گام بردارند.

چاووشیان با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز اظهار داشت: گرامیداشت روز دانش‌آموز فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری نوجوانانی است که در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های کشور نقش‌آفرینی کردند؛ ازاین‌رو، انتقال فرهنگ ایثار، آگاهی و مسئولیت‌پذیری به نسل جدید از وظایف مهم خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر در ادامه با دعوت از دانش‌آموزان، فرهنگیان، مدیران مدارس و خانواده‌ها برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: انتظار می‌رود جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان همراه با خانواده‌های خود با حضوری پرشور و آگاهانه در این راهپیمایی، جلوه‌ای از همبستگی ملی، بصیرت و روحیه استکبارستیزی را به نمایش بگذارند.

چاووشیان تأکید کرد: حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای بیان پیام عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران و تجدید عهد با آرمان‌هایی است که نسل‌های گذشته برای پاسداری از آن تلاش و فداکاری کرده‌اند.

راهپیمایی ۱۳ آبان؛ حماسه حضور در ۶۵ نقطه مازندران

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در ۶۵ نقطه استان مازندران با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان در حال برگزاری است. مردم شهرها و مناطق مختلف استان با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و همکلاسی‌های شهید مینابی، بر پایبندی خود به استقلال، عزت ملی و آرمان‌های انقلاب تأکید می‌کنند.

آنچه امروز در خیابان‌های مازندران جریان دارد، فراتر از حضور در یک مراسم مناسبتی است؛ دانش‌آموزانی که در کنار خانواده‌ها و معلمان خود در این راهپیمایی حضور دارند، با یادآوری خاطره همکلاسی‌های شهیدشان، از عشق به وطن، غیرت ایرانی و ضرورت پاسداری از عزت و استقلال کشور سخن می‌گویند.

امروز خیابان‌های مازندران به کلاس درس بزرگی تبدیل شده است که دانش‌آموزان در آن، درس عشق به وطن، ایثار، همبستگی و مسئولیت‌پذیری را مشق می‌کنند؛ نسلی که ایران را خانه خود می‌داند و آینده آن را با دانش، تلاش و آگاهی پیوند می‌زند.